IPOT Luncurkan INAI Asisten Investasi AI Pertama di Dunia

PT Indo Premier Sekuritas resmi meluncurkan INAI, asisten investasi berbasis kecerdasan buatan pertama di dunia. Platform ini terintegrasi dengan ekosistem IPOT X untuk efisiensi trading saham.

PT Indo Premier Sekuritas resmi memperkenalkan inovasi teknologi investasi terkini melalui peluncuran INAI atau Indonesia AI. Asisten investasi berbasis kecerdasan buatan ini dirancang khusus untuk membantu para investor dalam mencari saham serta melakukan analisis pasar secara mendalam dan akurat. Peluncuran layanan ini merupakan bagian integral dari pengembangan ekosistem IPOT X Desktop yang juga menghadirkan fitur baru bernama IPOT X Studio.

INAI Asisten Investasi AI Pertama di Dunia

PT Indo Premier Sekuritas memosisikan INAI sebagai terobosan trading yang unik karena menggunakan perintah melalui chat. Perusahaan mengklaim bahwa inovasi ini merupakan yang pertama di dunia dalam kategori asisten investasi berbasis kecerdasan buatan. INAI dibangun di atas infrastruktur kecerdasan buatan kelas dunia yang mampu membantu investor untuk melompati kerumitan pada menu dan fitur trading konvensional yang biasanya membingungkan pengguna baru.

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Layanan tersebut memungkinkan investor untuk bertransaksi saham secara langsung melalui fitur chat multibahasa. Hal ini dikategorikan sebagai revolusi kelas dunia dalam cara berinteraksi dengan pasar modal. Selain kemudahan akses, INAI dilengkapi dengan berbagai kemampuan canggih seperti pencarian saham, analisis saham dan pasar, serta analisis portfolio. Investor juga dapat melakukan transaksi jual dan beli saham, serta memasang stop loss untuk manajemen risiko secara komprehensif.

Integrasi Ekosistem IPOT X Desktop dan Studio

Peluncuran layanan INAI ini sekaligus menandai tahap penting dalam pengembangan ekosistem IPOT X Desktop. Platform tersebut dapat diakses secara mudah melalui situs resmi IPOT dengan dua revolusi teknologi yang saling melengkapi. Ekosistem ini menawarkan lebih dari 80 intelligent widgets dengan tampilan multi-display yang adaptif. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan antarmuka sesuai dengan kebutuhan analisis dan preferensi trading masing-masing individu.

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Moleonoto The, selaku President Director dan CEO PT Indo Premier Sekuritas, menjelaskan bahwa peluncuran INAI merupakan langkah strategis untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman trading yang lebih efisien dan modern bagi seluruh investor. Dengan adanya dukungan fitur pencarian dan analisis pasar, pengguna dapat mengambil keputusan investasi dengan data yang lebih akurat dan cepat.

Dampak Nyata bagi Investor Pasar Modal Indonesia

Kehadiran INAI memberikan dampak signifikan bagi investor pasar modal Indonesia dalam hal efisiensi waktu dan ketepatan analisis. Kemampuannya untuk melakukan transaksi lengkap melalui chat multibahasa menghilangkan hambatan teknis yang sering dihadapi pengguna platform lama. Investor kini dapat memantau pergerakan saham dan melakukan eksekusi transaksi tanpa perlu navigasi melalui berbagai submenu yang rumit. Hal ini sangat membantu bagi trader yang membutuhkan respons cepat terhadap perubahan pasar yang dinamis.

Integrasi antara INAI dan ekosistem IPOT X Desktop serta IPOT X Studio menciptakan lingkungan trading yang lebih terpadu. Ketersediaan 80 intelligent widgets dengan tampilan adaptif memungkinkan visualisasi data yang lebih jelas dan mudah dipahami. Langkah ini menegaskan komitmen PT Indo Premier Sekuritas dalam terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar modal yang semakin canggih dan kompetitif di era digital.