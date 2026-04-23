iPhone 18 Dikabarkan Akan Mengalami Penurunan Spesifikasi untuk Menjaga Harga Tetap Kompetitif

Apple dilaporkan akan menurunkan spesifikasi pada iPhone 18, terutama pada model standar, sebagai strategi untuk mengendalikan biaya produksi dan menjaga harga jual tetap kompetitif. Penurunan ini diperkirakan akan mempengaruhi kualitas layar dan performa grafis.

Apple dilaporkan sedang mempertimbangkan penurunan spesifikasi pada iPhone 18 sebagai strategi untuk menjaga harga jual tetap kompetitif di tengah tekanan biaya produksi yang meningkat. Informasi ini berasal dari pembocor teknologi Fixed Focus Digital, sebagaimana dilaporkan oleh Macrumors pada Rabu (22/4) waktu setempat.

Alih-alih menaikkan harga, Apple memilih untuk mengurangi kualitas beberapa komponen, terutama pada model standar iPhone 18, agar spesifikasinya mendekati iPhone 18e yang diposisikan sebagai varian yang lebih terjangkau. Langkah ini menunjukkan bahwa Apple berupaya menyeimbangkan antara mempertahankan daya tarik produk dan menghadapi tantangan efisiensi biaya. Salah satu area yang diperkirakan akan mengalami penurunan spesifikasi adalah layar. iPhone 17 saat ini menggunakan layar 6,3 inci dengan teknologi ProMotion dan tingkat kecerahan luar ruangan mencapai 3.000 nits.

Namun, untuk iPhone 18 standar, spesifikasi panel layar kemungkinan akan diturunkan, sehingga kualitas visualnya tidak akan sebaik generasi sebelumnya. Mengingat ProMotion merupakan salah satu peningkatan signifikan pada iPhone 17, pengurangan ini kemungkinan besar akan menargetkan aspek tersebut, termasuk potensi penurunan tingkat kecerahan layar. Selain layar, performa grafis juga diperkirakan akan terpengaruh. Jika iPhone 17 ditenagai oleh chip A19 dengan GPU lima inti, iPhone 18 kemungkinan akan menggunakan versi empat inti, setara dengan yang digunakan pada iPhone 17e.

Apple diperkirakan akan menggunakan seri chip A yang berbeda untuk menyamarkan penurunan spesifikasi ini, sehingga konsumen tidak langsung menyadari adanya perbedaan signifikan. Strategi ini bertujuan untuk menghindari kenaikan harga iPhone 18 di tengah meningkatnya biaya produksi. Apple dikabarkan akan memulai tahap Engineering Validation Testing (EVT) untuk iPhone 18 dan iPhone 18e secara bersamaan pada bulan Juni mendatang. Tahap EVT ini merupakan proses krusial sebelum perangkat memasuki tahap produksi massal.

Jadwal peluncuran yang diperkirakan menunjukkan bahwa iPhone 18 standar akan dirilis beberapa bulan setelah model Pro. Apple berencana untuk terlebih dahulu meluncurkan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, dan perangkat lipat yang saat ini dikenal dengan nama iPhone Ultra pada musim gugur 2026. Sementara itu, iPhone 18e, iPhone 18 standar, dan iPhone Air 2 diperkirakan akan menyusul pada musim semi 2027.

Keputusan Apple untuk menurunkan spesifikasi pada model standar iPhone 18 mencerminkan realitas pasar yang semakin kompetitif dan tekanan untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen. Hal ini juga menunjukkan bahwa Apple bersedia untuk membuat kompromi pada beberapa fitur untuk mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitas. Perkembangan ini tentu menarik untuk diikuti, terutama bagi para penggemar iPhone yang menantikan generasi terbaru perangkat tersebut.

Penurunan spesifikasi ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi konsumen saat memilih model iPhone yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka





