IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemdiktisaintek 2025

IPB University meraih penghargaan tertinggi dalam Program Mahasiswa Berdampak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025 setelah berhasil mengungguli lima kategori sekaligus. Prestasi ini didukung oleh program pemberdayaan masyarakat di Desa Sangrawayang, Sukabumi, yang menerapkan inovasi atraktor cumi-cumi dan produk zero waste untuk meningkatkan ekonomi nelayan menuju ekonomi biru.

IPB University kembali meraih pengakuan nasional setelah berhasil menjadi Juara Umum dalam Program Mahasiswa Berdampak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Kemdiktisaintek ) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Program ini menjadi ajang apresiasi bagi mahasiswa dan perguruan tinggi yang menghadirkan inovasi aplikatif serta berdampak nyata bagi masyarakat. IPB University tidak hanya menjuarai kategori utama, melainkan juga mengungguli lima kategori sekaligus: Juara 2 Poster Terbaik, Juara 1 Video Terbaik, Juara 2 Inovasi Teknologi Terbaik, Juara 1 Dosen Inspiratif, dan Juara Umum Mahasiswa Berdampak 2025.

Prestasi ini menegaskan komitmen IPB University dalam mengembangkan pendidikan tinggi yang tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, tetapi juga pada kontribusi sosial, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, menyatakan bahwa keberhasilan tersebut membuktikan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat dapat menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Tim IPB University melaksanakan kegiatan pemberdayaan di Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melalui program berjudul Penerapan Inovasi Atraktor Cumi-Cumi dan Produk Zero Waste di Desa Sangrawayang dalam Mewujudkan Ekosistem Bisnis Menuju Ekonomi Biru. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan masyarakat pesisir dengan menerapkan inovasi teknologi perikanan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Ketua Tim, Muh Faturokhman, SPt, MSi, menjelaskan bahwa atraktor cumi-cumi diharapkan dapat membantu nelayan meningkatkan produktivitas tangkapan secara lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan produk zero waste dari cumi-cumi bertujuan menciptakan nilai tambah ekonomi, mengurangi limbah hasil perikanan, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa, khususnya generasi muda. Program ini juga didampingi oleh Prof Mulyono dan Dr Roza Yusfiandayani dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi dapat menjadi sarana untuk menghasilkan inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan ekosistem bisnis menuju ekonomi biru





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Mahasiswa Berdampak Kemdiktisaintek IPB University Inovasi Teknologi Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Biru Atraktor Cumi-Cumi Zero Waste Desa Sangrawayang

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