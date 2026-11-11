IPB University dan Nanjing Agricultural University Kembangkan Model AI untuk Pertanian Padi Cerdas

Kolaborasi IPB University dengan Nanjing Agricultural University meluncurkan platform simulasi padi berbasis AI. Proyek tiga tahun ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui teknologi cerdas.

Kolaborasi strategis antara IPB University dan Nanjing Agricultural University (NAU) dari China resmi meluncurkan pengembangan model pertumbuhan padi serta platform simulasi yang digerakkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Inisiatif teknologi mutakhir ini dirancang untuk mengintegrasikan model mekanistik tanaman dengan teknologi big data guna menciptakan solusi pertanian yang lebih presisi dan adaptif.

Mekanisme Integrasi Data dan AI

Salah satu misi utama dalam kolaborasi kedua institusi pendidikan tinggi ini adalah mengembangkan perangkat simulasi yang mampu memprediksi pertumbuhan tanaman padi secara akurat. Proses integrasi tersebut menggabungkan model mekanistik tanaman dengan teknologi AI dan big data untuk menghasilkan sistem yang dapat digeneralisasi pada berbagai kondisi agroekosistem di seluruh dunia.

Also read Sekolah Legislatif Muda IPB perkuat kapasitas kepemimpinan mahasiswa

Platform yang dikembangkan oleh IPB University bersama mitra China ini didesain bersifat open-source dan open-access. Hal ini memungkinkan para peneliti, petani, dan pihak terkait lainnya untuk mengakses dan memanfaatkan alat prediksi pertumbuhan tanaman padi tanpa hambatan lisensi yang ketat, sehingga mempercepat adopsi inovasi di lapangan.

Latar Belakang Program Joint Laboratory

Pengembangan teknologi ini berada di bawah naungan China-Indonesia Joint Laboratory for Smart Rice Farming, yang secara resmi dimulai melalui acara kick-off di NAU pada tanggal 30 Oktober 2026 lalu. Kerja sama ini merupakan bagian dari program Belt and Road AI Joint Laboratory Program, sebuah inisiatif dari Ministry of Science and Technology (MOST) China.

Advertisement

Inisiatif MOST China tersebut bertujuan mendorong kolaborasi penelitian dan pengembangan AI antara China dan negara-negara mitra Belt and Road. Fokus skema Industrial Intelligentization in Key Scenarios menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama mengingat beras merupakan komoditas pangan vital bagi China maupun negara-negara anggota ASEAN.

Tantangan Iklim dan Efisiensi Sumber Daya

Program kolaborasi ini diharapkan mampu menjawab sejumlah tantangan global yang mendesak, termasuk dampak perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, serta kebutuhan efisiensi penggunaan air dan input produksi. Selain itu, fokus utama juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan nasional di tengah fluktuasi pasar global.

Dengan dukungan data dan model prediktif yang canggih, teknologi pertanian cerdas diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha tani. Prof Ernan Rustiadi, Wakil Rektor IPB University Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim, menekankan pentingnya validasi model di berbagai kondisi lingkungan untuk memastikan keandalan sistem.

Roadmap Tiga Tahun dan Demonstrasi Lapangan

Prof Dr Ir Iskandar Zulkarnaen Siregar, Wakil Rektor IPB University Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni, menyatakan bahwa proyek strategis ini akan berlangsung selama tiga tahun mulai 2026 hingga 2028. Target akhir program adalah menghasilkan satu paket model pertumbuhan padi dan platform simulasi yang telah divalidasi dan didemonstrasikan baik di China maupun Indonesia.

Advertisement

Pelaksanaan proyek mencakup tiga komponen utama yaitu demonstrasi, inovasi, dan komunikasi. Komponen demonstrasi meliputi pengujian teknologi di lapangan dan pembangunan basis data sebagai fondasi validasi model. Sementara itu, komponen inovasi berfokus pada pengembangan algoritma AI, dan komunikasi bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui seminar dan diseminasi hasil penelitian.

Keterlibatan Indonesia sebagai lokasi demonstrasi memberikan kesempatan unik untuk mengembangkan dan menguji inovasi yang sesuai dengan karakteristik sistem produksi padi nasional. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam sains internasional tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi petani lokal melalui teknologi yang tepat guna.