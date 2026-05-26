IPA Convex 2026 Dorong Investasi Energi: 118 Blok Migas Baru, Kontrak PSC Senilai US$30 Miliar, dan Kesepakatan CCS/CCUS

IPA Convex 2026 menyaksikan penandatanganan delapan PSC, 16 perjanjian komersial bernilai lebih dari US$30 miliar, serta lima kesepakatan CCS/CCUS. Pemerintah mengumumkan penawaran 118 blok migas baru, dengan fokus pada wilayah Timur Indonesia, memperkuat kolaborasi internasional dan partisipasi mahasiswa.

Acara IPA Convex 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, menjadi ajang penting bagi perkembangan industri energi nasional. Selama pelaksanaan, delapan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) berhasil ditandatangani, sekaligus 16 perjanjian komersial dengan nilai potensial melebihi US$30 miliar.

Tidak hanya itu, lima kesepakatan terkait pengembangan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) juga disepakati, menandakan komitmen kuat sektor energi Indonesia terhadap teknologi penurunan emisi. Di samping itu, tiga kerja sama antar‑pemerintah (government‑to‑government) memperkuat jaringan kolaborasi internasional, membuka peluang investasi lintas sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri energi domestik ke depan. Presiden International Petroleum Association (IPA), Kathy Wu, menegaskan pentingnya momentum ini pada Selasa, 26 Juni 2026.

"Salah satu pencapaian penting dalam penyelenggaraan tahun ini adalah terciptanya berbagai peluang kerja sama strategis dan investasi lintas sektor energi yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri energi nasional ke depan," ujarnya. Sorotan utama acara adalah pengumuman pemerintah tentang penawaran 118 blok migas baru kepada investor, termasuk blok‑blok yang baru diumumkan untuk tender oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, serta Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman.

Penawaran tersebut mencakup wilayah Timur Indonesia, mulai dari Natuna, Selat Makassar, hingga Papua, dengan estimasi sumber daya yang sangat besar, seperti blok Natuna D‑Alpha (2.865 MMBO) dan Namori di NTT (17.475 MMBO atau 38,5 TCF gas). Dari sisi statistik, IPA Convex 2026 mencatat pertumbuhan positif dibandingkan edisi sebelumnya. Jumlah exhibitor naik dari 216 menjadi 233 perusahaan, delegasi internasional meningkat dari 3.005 menjadi 3.326 peserta, dan negara delegasi bertambah dari 15 menjadi 20 negara.

Total kunjungan mencapai 37.323 orang, melewati 32.016 pengunjung pada 2025, sementara partisipasi mahasiswa meningkat signifikan dari 1.786 menjadi 2.550 peserta. Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah siap membuka tender 118 blok baru, dengan 20 blok sudah siap dieksplorasi. Ia mengajak semua kontraktor untuk melakukan studi bersama atau langsung mengikuti proses lelang, menekankan keterbukaan tanpa negosiasi di belakang meja.

Penawaran terdiri dari 13 wilayah kerja yang dibagi menjadi penawaran langsung (Natuna D‑Alpha dan Sapukala) dan lelang reguler untuk 11 blok lainnya, mencakup wilayah Riau, Kalimantan, Sumatra, dan Nusa Tenggara. Keseluruhan, IPA Convex 2026 bukan hanya menjadi platform bisnis, tetapi juga simbol kemajuan Indonesia dalam mengelola sumber daya energi secara berkelanjutan dan berdaya saing global





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energi Migas Investasi CCS IPA Convex 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Lengkap Pertandingan Singapore Open 2026, 26-31 Mei 2026Jadwal lengkap pertandingan Singapore Open 2026 pada 26-31 Mei 2026 live streaming di Vidio.

Read more »

5 Pemain Timnas Amerika Serikat yang Tampil Apik di Eropa jelang Piala Dunia 2026Timnas Amerika Serikat menikmati musim impresif pemainnya di Eropa sepanjang 2025-2026 jelang Piala Dunia 2026.

Read more »

Persija Bangga, Jadi Klub Paling Banyak yang Pemainnya Dipanggil ke Timnas IndonesiaTimnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026.

Read more »

BKI dan BPMA Teken Kerja Sama Perkuat Sektor Hulu MigasBKI memperluas kolaborasi industri melalui penandatanganan MoU dengan BPMA dalam ajang IPA Convex 2026.

Read more »