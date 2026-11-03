Inzaghi Konfirmasi Skema 3 Bek Al Hilal Lawan Shabab Al Ahli

Simone Inzaghi konfirmasi taktik Al Hilal melawan Shabab Al Ahli dengan tiga bek. Kalidou Koulibaly kembali, sementara Summerville dan trio cedera absen di Liga Champions Asia Elite.

Simone Inzaghi menegaskan komitmen pelatih Al Hilal untuk mempertahankan formasi tiga bek saat menghadapi Shabab Al Ahli dalam laga keempat Liga Champions Asia Elite. Keputusan taktis ini diambil guna menjawab kritik publik pasca kekalahan 1-3 dari Al Shamal Qatar di putaran sebelumnya. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, pada hari Selasa, dengan Al Hilal berupaya memulihkan momentum kemenangan di turnamen tingkat benua tersebut.

Detail Susunan Pemain Inti Al Hilal

Skema tiga bek di jantung pertahanan tetap menjadi pilihan strategis Inzaghi dengan melibatkan Kalidou Koulibaly asal Senegal, Yusuf Akcicek asal Turki, dan Ali Lajami sebagai pilar utama. Posisi bek sayap diisi oleh Sabri Dahel dan Mutaib Al Harbi yang bertugas mendukung serangan dari sayap. Strategi ini mengulang pola yang dipergunakan dalam laga sebelumnya melawan Al Shamal Qatar, meskipun pergantian pemain saat itu tidak menghasilkan hasil positif bagi tim.

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Di lini depan, Al Hilal mengandalkan duo penyerang Ollie Watkins dari Inggris dan Mohamed Kader Meite dari Pantai Gading untuk menjebol gawang lawan. Keduanya akan mendapat dukungan penuh dari lini tengah yang diperkuat Sergej Savic asal Serbia, Simon Bouabre asal Prancis, dan Mohamed Kanno. Kombinasi pemain internasional ini diharapkan dapat menciptakan dinamika serangan yang efektif dan memecah pertahanan ketat Shabab Al Ahli.

Hadirnya Ketiadaan Bintang Utama Tim

Keputusan Inzaghi ini juga mencerminkan adaptasi terhadap ketiadaan sejumlah pemain kunci karena sanksi disiplin maupun cedera. Winger asal Belanda, Crysencio Summerville, terpaksa absen karena menjalani hukuman sanksi dari otoritas turnamen. Sementara itu, kehadiran Salem Al Dawsari, Gabriel Martinelli asal Brasil, dan Ruben Neves asal Portugal juga tidak tersedia karena sedang dalam masa pemulihan cedera, مما memaksa pelatih mengubah strategi serangan.

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Ketiadaan trio penyerang tersebut menjadikan formasi dengan dua penyerang inti menjadi pilihan paling realistis. Inzaghi, yang sebelumnya melatih Inter Milan, harus memastikan bahwa performa kolektif tim lebih unggul daripada mengandalkan individualitas pemain yang sedang tidak fit. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Al Hilal sedang mengutamakan stabilitas pertahanan di atas risiko serangan yang terlalu terbuka.

Persaingan Poin dan Target Kemenungan

Al Hilal saat ini menempati posisi kedelapan di grup Barat dengan koleksi enam poin dari dua kemenangan dan satu kekalahan. Target utama Inzaghi adalah menghindari kekalahan kedua secara beruntun dan mengembalikan tren kemenangan di ajang bergengsi ini. Kemenangan dalam laga terhadap Shabab Al Ahli akan menjadi langkah krusial untuk memperbaiki posisi klasemen dan menjaga harapan lolos ke babak berikutnya.

Di sisi lain, Shabab Al Ahli datang dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan keempat beruntun di turnamen Asia. Saat ini, mereka menempati peringkat kedua dengan raihan sembilan poin, hanya terpaut tiga poin di belakang rekan sejawat mereka, Al Ain, yang telah memainkan satu laga tambahan. Ketegangan persaingan ini menjadikan laga di Riyadh sebagai pertaruhan tinggi bagi kelangsungan hidup kedua tim dalam kompetisi.