Harga minyak kembali merangkak naik karena investor khawatir Amerika Serikat (AS) dan Iran gagal mencapai kesepakatan damai yang dapat memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz .

Pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat (22/5/2026), harga minyak brent ditutup menguat 0,94% ke US$103,54 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 0,26% menjadi US$96,60 per barel. Kedua kontrak sempat melonjak lebih dari 3% pada awal sesi perdagangan. Dalam sepekan, harga minyak brent ambruk 5,24% pekan ini, membalikkan arah penguatan 7,87% pada pekan lalu.

Sedangkan, harga minyak WTI jatuh 6,74%.

'Kita terus dibombardir berbagai headline yang berubah-ubah, sehingga sulit mengikutinya. Sekarang narasinya Iran akan menyerahkan uranium demi pencabutan sanksi', kata analis senior Price Futures Group, Phil Flynn. Di Islamabad, Pakistan, kepala angkatan darat Pakistan telah berangkat ke Iran. Sebelumnya, sumber senior Iran mengatakan bahwa perbedaan dengan AS mulai menyempit, sementara Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebut ada'sejumlah sinyal positif' dalam perundingan.

Pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat (22/5/2026), harga minyak brent ditutup menguat 0,94% ke US$103,54 per barel. Optimisme terhadap kemungkinan gencatan senjata dalam waktu dekat dan sentimen bearish setiap brent mendekati US$110 membatasi kenaikan harga minyak lebih lanjut. Analis PVM Oil Associates, Tamas Varga, mengatakan cadangan minyak global menyusut dengan cepat karena arus minyak melalui Selat Hormuz melambat drastis.





Tumpas Sebagai Presiden, Trump Meng Palestina Konflik Cibadrawi IranPresiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan antara AS dan Iran sudah memasuki "tahap akhir", sehingga memicu harapan konflik kedua negara dapat segera selesai dan pasokan minyak dunia kembali stabil. Trump juga membatalkan serangan militer baru terhadap Iran, memberi ruang bagi jalur negosiasi. Namun, hubungan antara AS dan Iran masih memanas dalam beberapa pekan terakhir. Iran memblokade Selat Hormuz, sementara AS memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, karena Selat Hormuz merupakan jalur penting perdagangan energi dunia. Bank investasi Citibank memperingatkan pasar saat ini dinilai masih meremehkan risiko gangguan pasokan minyak dari Selat Hormuz, dengan kemungkinan melonjak harga minyak Brent hingga 120 Dolar AS per barel jika situasi memburuk. Selain itu, perusahaan konsultan energi Wood Mackenzie memperkirakan harga minyak dapat mendekati 200 Dolar AS per barel dalam skenario terburuk, yakni jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun.

