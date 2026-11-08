Investor Inggris dan Belanda Komitmen Rp2,5 Triliun di Kawasan Industri Indonesia

Holding Kawasan Industri Indonesia mengamankan komitmen investasi sebesar Rp2,5 triliun dari investor Inggris dan Belanda di London. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi global.

Holding Kawasan Industri Indonesia, yang diwakili oleh PT Danareksa (Persero), berhasil meraih komitmen investasi sebesar Rp2,5 triliun. Kesepakatan penting ini diperoleh dari investor asal Inggris dan Belanda dalam ajang Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 yang diselenggarakan di London, Inggris, pada Kamis, 5 November 2026.

Mekanisme Investasi dan Penandatanganan Kesepakatan

Realisasi dana ini dituangkan melalui penandatanganan kesepakatan resmi antara PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) atau JIEP serta PT Kawasan Industri Terpadu Batang. Kedua entitas tersebut merupakan bagian integral dari Holding Kawasan Industri Indonesia. Fokus dari investasi ini adalah pemanfaatan lahan industri di JIEP untuk kebutuhan operasional bisnis, sekaligus pengembangan ekosistem infrastruktur digital di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah. Penandatanganan dokumen legal ini disaksikan langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Raya, Desra Percaya. Kehadiran para pejabat tinggi ini menandakan prioritas strategis pemerintah terhadap penarikan modal asing berkualitas.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Keyakinan Pasar Global

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa realisasi investasi ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Ia menekankan bahwa kepercayaan ini didasarkan pada transformasi struktural yang sedang dijalankan pemerintah serta arah jangka panjang Indonesia. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa realisasi investasi dari Januari hingga September 2026 telah mencapai Rp1.539,2 triliun, yang merupakan pertumbuhan sebesar 7,3 persen. Menariknya, separuh dari total nilai investasi tersebut bersumber dari investor global, menunjukkan arus modal internasional yang signifikan menuju tanah air. Rosan menambahkan bahwa kawasan industri telah menjadi destinasi investasi jangka panjang bagi investor global, sehingga seluruh dampak industrialisasi dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

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Dampak Nyata dan Prospek Pembangunan Masa Depan

Direktur Utama Holding Kawasan Industri Indonesia, Ngurah Wirawan, menegaskan bahwa kesepakatan di London membuktikan bahwa investor global memilih Indonesia dan Holding Kawasan Industri sebagai mitra terpercaya. Mereka menilai ekosistem industri modern yang terintegrasi dengan layanan andal, sumber daya manusia berkualitas, serta orientasi pada keberlanjutan merupakan nilai jual utama. Kesepakatan ini sejalan dengan arah Danantara Indonesia, yang mengamanatkan Holding Kawasan Industri Indonesia sebagai tulang punggung daya tarik investasi nasional yang selaras dengan Astacita. Fokus utamanya adalah membuka lapangan kerja berkualitas, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, serta memperkuat nilai tambah di dalam negeri. Ke depan, kawasan industri akan berperan strategis sebagai akselerator ekonomi melalui utilitas yang andal, infrastruktur modern, konektivitas yang terintegrasi, serta SDM berkualitas, sehingga kawasan akan tumbuh menjadi kota industri modern berkonsep township.

Strategi Penurunan Nilai Tambah Ekonomi Nasional

Ngurah Wirawan menjelaskan bahwa amanah yang diberikan Danantara Indonesia mendorong mereka untuk menjadikan kawasan industri Indonesia sebagai destinasi investasi dunia. Setiap investasi yang berlabuh di kawasan tersebut diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Holding Kawasan Industri Indonesia mengelola tujuh kawasan seluas 7.706 hektare yang tersebar di enam provinsi. Kawasan-kawasan ini telah menjadi rumah bagi lebih dari 1.200 tenant dari 25 negara, menghimpun investasi lebih dari 10 miliar dolar AS, dan menyerap lebih dari 300.000 tenaga kerja, membuktikan skalabilitas dan daya dukung infrastruktur industri nasional yang semakin kokoh.