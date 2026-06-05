Investor Indonesia Masuk Fase Penyesuaian Valuasi, IHSG Terus Tertekan Akibat Sentimen Negatif dan Rupiah Melemah

Pengamat pasar modal Elandry Pratama menjelaskan bahwa IHSG mengalami penurunan tiga hari berturut‑turut akibat fase repricing, arus keluar dana asing, dan pelemahan rupiah. Stabilitas nilai tukar menjadi kunci pemulihan pasar saham Indonesia dalam jangka pendek.

Pengamat pasar modal Elandry Pratama mengungkapkan bahwa investor Indonesia kini berada dalam fase penyesuaian valuasi atau repricing, yang berimbas pada penurunan signifikan indeks utama Bursa Efek Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ).

Menurutnya, penurunan tersebut tercermin dari melemahnya IHSG selama tiga sesi perdagangan berturut‑turut pada 3‑5 Juni 2026. Pada hari Rabu, 3 Juni, indeks menutup melemah 254,36 poin atau 4,11 persen menjadi 5.941,07. Penurunan berlanjut pada hari Kamis, 4 Juni, dengan IHSG turun 3,48 persen menjadi 5.734,25 pada sesi I, namun sempat pulih sedikit menjadi 5.839,78 pada penutupan.

Pada hari Jumat, 5 Juni, indeks kembali tertekan, melemah 2,53 persen menjadi 5.692,15 pada sesi I dan menurun lagi 3,22 persen menjadi 5.651,70 pada pukul 15.10 WIB. Elandry menilai bahwa penurunan ini tidak semata‑mata disebabkan oleh fundamental ekonomi Indonesia yang lemah, melainkan lebih dipengaruhi oleh sentimen negatif yang tumbuh akibat kombinasi faktor domestik dan eksternal.

Rupiah yang terus melemah menambah kekhawatiran akan stabilitas pasar keuangan dalam negeri, sementara kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal, serta dinamika politik yang ramai dibicarakan memicu investor beralih ke posisi defensif. Selain itu, arus dana keluar yang dipimpin oleh investor asing menunjukkan bahwa mereka masih berhati‑hati dalam menilai prospek pasar saham Indonesia. Elandry menegaskan bahwa selama arus dana asing belum berbalik, pasar akan tetap berada di zona volatilitas tinggi, dengan potensi terjadinya margin call yang dapat mempercepat aksi jual.

Meskipun demikian, Elandry menyatakan bahwa kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia belum hilang sepenuhnya. Ia menekankan bahwa stabilisasi nilai tukar rupiah dapat menjadi katalis penting yang menurunkan kecemasan pasar. Jika rupiah dapat berbalik menguat, tekanan pada sentimen negatif dapat mereda, memungkinkan aliran dana asing kembali mengalir ke pasar saham. Namun, sampai saat itu tercapai, ruang pemulihan IHSG tetap terbatas dan diperkirakan akan berada di antara level support psikologis 6.000 hingga 5.800 poin.

Investor disarankan untuk tetap berhati‑hati, memantau perkembangan kebijakan moneter, serta mengamati indikator makroekonomi yang dapat memberi sinyal perubahan sentimen pasar dalam jangka pendek





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IHSG Penyesuaian Valuasi Rupiah Arus Dana Asing Sentimen Pasar

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