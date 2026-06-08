Investor Global Sesuaikan Risiko di Pasar Indonesia, IHSG Turun Ber empat Hari

Pasar modal Indonesia mengalami tekanan berurutan dengan IHSG melemahduring empat hari penutupan. Analis pasar menjelaskan bahwa ketidakpastian kebijakan domestik dan risiko fiskal membuat investor global menuntut valuasi lebih rendah, sehingga dampak tekanan global lebih besar dibanding negara berkembang lain.

Pekerja mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup melemah 254,36 poin atau 4,11 persen ke posisi 5.941,07 setelah seharian berkutat di zona merah pada rentang 5.841-6.213.

Dalam kondisi seperti ini, investor tidak hanya melihat potensi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menilai seberapa besar risiko yang harus mereka tanggung. Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan bahwa tekanan yang terjadi terhadap pasar keuangan Indonesia menunjukkan adanya proses di mana investor global melakukan penyesuaian ulang terhadap risiko di pasar Indonesia.

Risiko yang paling menjadi perhatian pasar saat ini bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi yang melambat, melainkan meningkatnya ketidakpastian terhadap arah kebijakan, keberlanjutan fiskal, stabilitas kurs rupiah, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar. Ketika tingkat ketidakpastian meningkat, investor cenderung meminta kompensasi berupa valuasi yang lebih murah sebelum kembali masuk ke pasar. Apabila beberapa tahun lalu faktor global sering menjadi penjelasan utama pergerakan pasar Indonesia, saat ini pengaruh faktor domestik justru semakin besar.

Di sisi lain, tidak memungkiri bahwa suku bunga Amerika Serikat (AS) yang masih tinggi, penguatan dolar AS, serta ketegangan geopolitik global tetap memberikan tekanan terhadap seluruh negara berkembang. Namun, yang membedakan kinerja masing-masing negara adalah bagaimana kondisi domestiknya. Investor global kemudian akan memilih negara yang dinilai memiliki kepastian kebijakan lebih baik, risiko fiskal lebih rendah, serta arah pembangunan yang lebih mudah diprediksi.

Karena itu, ketika tekanan global terjadi bersamaan dengan munculnya berbagai pertanyaan mengenai kebijakan domestik, dampaknya terhadap Indonesia menjadi lebih besar dibandingkan negara lain yang memiliki kondisi fundamental serupa tetapi persepsi risikonya lebih rendah. Faktor-faktor seperti perubahan kabinet, arah kebijakan fiskal, Danantara, hingga perubahan sejumlah regulasi, menurut Hendra, yang paling mempengaruhi persepsi investor sebenarnya adalah tingkat kepastian dan konsistensi kebijakan. Investor pada dasarnya dapat menerima berbagai kebijakan baru selama arah, tujuan dan tata kelolanya jelas.

Pasar cenderung memberikan respons negatif ketika muncul ketidakjelasan mengenai implikasi fiskal jangka panjang, mekanisme pengelolaan aset negara, potensi konflik kepentingan, maupun perubahan regulasi yang dianggap terlalu cepat atau kurangnya komunikasi yang baik. Dalam dunia investasi, ketidakpastian sering kali lebih ditakuti dibandingkan berita buruk itu sendiri. Investor dapat menghitung risiko apabila datanya jelas, tetapi akan cenderung mengurangi eksposur apabila sulit memperkirakan arah kebijakan ke depan.

Data perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (08/06) pukul 10.30 WIB, IHSG tercatat melemah 220,47 poin atau 3,94 persen ke posisi 5.374,18, yang menjadi pelemahan IHSG selama empat hari berturut-turut pada hari perdagangan terakhir. Sebelumnya, pada Rabu (03/06), IHSG ditutup melemah 254,36 poin atau 4,11 persen ke posisi 5.941,07.

Kemudian, koreksi berlanjut dengan pelemahan 3,48 persen ke posisi 5.734,25 pada perdagangan sesi I di Kamis (04/06), namun sedikit membaik dan ditutup melemah 1,70 persen ke posisi 5.839,78 pada akhir perdagangan. Kemudian, koreksi IHSG berlanjut pada Jumat (05/06), yang melemah hingga 147,62 poin atau 2,53 persen ke posisi 5.692,15 pada perdagangan sesi I, dan berlanjut ditutup melemah 245,01 poin atau 4,20 persen ke posisi 5.594,77 pada akhir perdagangan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IHSG Pasar Modal Investor Global Ketidakpastian Kebijakan Risiko Fiskal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investor Global Jauhkan Modal dari Indonesia Akibat Pasar Saham Terpuruk dan Kebijakan PrabowoIndeks saham Indonesia jatuh 36% menjadi terburuk di dunia tahun 2026, memicu penarikan investasi oleh hedge fund K2 Asset Management. Penurunan dipicu kekhawatiran atas kebijakan populis Presiden Prabowo Subianto, termasuk intervensi pemerintah dan program ekonomi nasional yang luas, yang mengubah persepsi Indonesia sebagai pasar aman bagi investor asing.

Read more »

Pemerintah dan OJK Didesak Tingkatkan Transparansi IHSG Demi Kepercayaan InvestorKonsultan keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah dan OJK untuk memberikan penjelasan rinci dan transparan mengenai faktor pelemahan IHSG, guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.

Read more »

Dampak Piala Dunia terhadap Pasar Saham Indonesia: Volume Transaksi IHSG Cenderung TurunEuforia Piala Dunia seringkali mengalihkan perhatian investor dari pasar saham, menyebabkan penurunan volume transaksi IHSG. Data historis sejak 2002 menunjukkan tren penurunan, meskipun terdapat anomali pada 2018. Penelitian global mengonfirmasi bahwa pertandingan sepak bola mempengaruhi sentimen pasar dan volume perdagangan.

Read more »

27 Emiten Bagi-Bagi Dividen, Obat Sakit Hati Investor Usai IHSG JatuhDi tengah koreksi IHSG, 27 perusahaan akan distribusikan dividen tunai ke RDN antara 8-12 Juni 2026. Ini peluang bagi investor untuk reinvestasi.

Read more »