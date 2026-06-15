Investor Asing Tetap Optimis, Indonesia Masih Dipandang Prospektif

Pada dasarnya investor masih melihat Indonesia sangat prospektif dan memiliki potensi yang besar. Namun, persoalannya ada pada tata kelola kebijakan dan berbagai prosedur kemudahan investasi yang masih menjadi hambatan. Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan prospek ekonomi jangka panjang yang menjanjikan, dengan potensi pasar yang besar dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi daya tarik utama bagi investor global. Investor Jepang masih melihat Indonesia menarik untuk berbagai sektor usaha, menunjukkan posisi Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing.

JAKARTA, KOMPAS - Minat investor asing terhadap Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah mengklaim meningkatnya kepercayaan investor internasional, namun keberhasilan menarik investasi harus diperkuat dengan memangkas hambatan birokrasi .

Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan prospek ekonomi jangka panjang yang menjanjikan, dengan potensi pasar yang besar dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi daya tarik utama bagi investor global. Investor Jepang masih melihat Indonesia menarik untuk berbagai sektor usaha, menunjukkan posisi Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing. Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk meminta data terbaru mengenai perkembangan investasi nasional kepada publik menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu memiliki ukuran kinerja yang lebih komprehensif, selain dari besarnya nilai investasi yang masuk, untuk mengukur kecepatan dan kemudahan investasi





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