Investor Asing Larikan Modal, IHSG Tertekan 0,92% di Tengah Review MSCI

Investor asing menjual saham di BEI dengan nilai besar, menurunkan IHSG. Beberapa saham big caps seperti BMRI, BUMI, dan DSSA menjadi pemberat indeks. MSCI dan situasi di Timur Tengah diduga menjadi faktor penekanan pasar

Investor asing kembali melakukan penjualan berskala besar di pasar saham Indonesia pada perdagangan Senin, 11 Mei 2026. Aksi jual bersih mencapai Rp751,2 miliar, seperti yang tercantum dalam data Bursa Efek Indonesia (BEI).

Transaksi pada hari itu mencapai nilai Rp14,89 triliun, dengan nilai penjualan asing mencapai Rp7,82 triliun, sementara beli asing hanya mencapai Rp7,07 triliun. Pasar saham Indonesia telah terkena gempur dari segala arah, dengan nilai transaksi harian yang cukup besar namun menekan pada nilai indeks.

Beberapa saham menjadi sorotan, di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan net foreign sell terbesar yang mencapai Rp334,7 miliar, bergabung dengan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang disusul PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dengan nilai masing-masing Rp135,4 miliar dan Rp115,9 miliar. Tim terkenal lain yang turut mengalami tekanan penjualan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan Rp334,7 miliar, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar Rp89,8 miliar, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) sebesar Rp41,9 miliar, serta PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mencapai Rp34 miliar.

Kesan negatif dari faktor-faktor ekonomi global seperti pembalikan rejim regional dan geopolitik juga menambahkan kesulitan pada keputusan pembelian





