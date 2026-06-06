Investor Asing Adrian James Campbell Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City Lombok

Investor asing Adrian James Campbell melalui kuasa hukum melaporkan dugaan penyalahgunaan dana investasi proyek pembangunan vila di Lombok yang dikelola PT Marina Bay Investments. Laporan menimba perhatian pada peran Jamie McIntyre dan transparansi pengelolaan keuangan.

Investor asing Adrian James Campbell melalui kuasa hukumnya dari Hendarman Law Firm, Raden Suharsanto Raharjo, melaporkan dugaan penyalahgunaan dana investasi proyek pembangunan vila di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikelola melalui PT Marina Bay Investments. dalam konferensi pers di Kuta, Bali, Sabtu 6 Juni 2026, Raden menyampaikan tanggapan atas pemberitaan yang mengaitkan Adrian James Campbell dan PT Marina Bay Group dengan dugaan kerugian investasi pada proyek Marina Bay City di Lombok.

Ia menilai beberapa pemberitaan belum menggambarkan keseluruhan informasi dan berpot menimbulkan persepsi tidak utuh. Prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan harus menjadi landasan utama dalam setiap pemberitaan. Kliennya berhak memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan fakta-fakta yang belum diketahui publik. Adrian James Campbell melalui PT Marina Bay Group merupakan pemegang saham sebesar 50 persen pada PT Marina Bay Investments, perusahaan yang mengembangkan sebagian kawasan Marina Bay City Lombok, dengan status didukung dokumen korporasi berlaku dan belum beralih sah.

Terkait dana yang dibayarkan konsumen, Raden menyatakan berdasarkan pemahaman kliennya, dana diterima oleh PT Marina Bay Investments dan PT Bali Real Estate Investments sesuai peruntukannya, namun ditemukan indikasi penggunaan dana tidak sesuai yang mengarah pada Jamie McIntyre, mantan Direktur PT Marina Bay Investments yang saat ini Komisaris, serta pengurus PT Bali Real Estate Investments sehingga memiliki akses pengelolaan dana kedua perusahaan dalam proyek tersebut. Dugaan didasarkan penelusuran fakta dan bukti.

Awalnya konsultan ditunjuk untuk perizinan dan administrasi lahan berhenti kerja karena jasanya tidak dibayarkan. Adrian Campbell beberapa kali meminta transparansi laporan keuangan, akses dokumen korporasi, dan RUPS guna kejelasan penggunaan dana namun tidak mendapat tanggapan memadai. Adrian Campbell melaporkan Jamie McIntyre ke Polda Bali atas dugaan tindak pidana penipuan investasi dan penggelapan dana PT Marina Bay Investments.

Laporan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor LP/B/828/X/2025/SPKT/POLDA BALI 26 November 2025 dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/52/I/2026/SPKT/POLDA BALI 15 Januari 2026. Kepolisian Daerah Bali telah menangani perkara tersebut. Raden juga menyampaikan apresiasi kepada Solvere Law Firm yang mewakili 30 konsumen dan telah mengajukan laporan polisi terkait perkara yang sama





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