Investasi Swasta 300 Miliar Dolar AS Diduga Terjadi dalam Kesepakatan Damai AS-Iran

Kesepakatan kerangka kerja sementara antara AS dan Iran direncanakan ditandatangani pada 19 Juni 2026 di Swiss, dengan dana investasi swasta 300 miliar dolar AS sebagai insentif ekonomi untuk memicu investasi di berbagai sektor di Iran.

RABU - Detail kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran belum diumumkan secara resmi. Namun, laporan yang diterima Reuters menunjukkan bahwa Teheran kemungkinan menerima dana investasi swasta sebesar 300 miliar dolar AS sebagai insentif ekonomi.

Dana tersebut, disebut Dana Rekonstruksi dan Pembangunan, ditujukan untuk memicu investasi ke berbagai sektor di Iran. Kesepakatan kerangka kerja AS-Iran ini dibrokir dengan bantuan Pakistan dan akan ditandatangani pada 19 Juni 2026 di Swiss. Dokumen tersebut memberi masa tenggang 60 hari untuk membahas isu-isu penting seperti program nuklir Iran, sementara dana investasi ini akan dikelola terpisah dari negosiasi pencabutan sanksi dan pelepasan aset Iran yang dibekukan.

Lebih dari setengah dana 300 miliar dolar AS telah dijanjikan oleh investor dari Amerika Serikat, negara-negara Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Dari Asia, perusahaan Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Malaysia sudah menunjukkan ketertarikan. Investasi yang dijanjikan mencakup energi, logistik, manufaktur, dan transportasi. Administrator dana akan bekerja sama dengan pihak Iran dan investor selama 60 hari untuk menentukan ruang lingkup proyek.

Kementerian Luar Negeri Iran dan Pakistan belum memberikan komentar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, juga menolak berkomentar tentang dana tersebut. Perang AS-Israel terhadap Iran, yang dimulai pada 28 Februari 2026, menimbulkan kerugian sekitar 29 miliar dolar AS bagi Iran. Dana 300 miliar dolar AS ini diharapkan membuka pintu investasi asing ke Iran, yang selama empat dekade terakhir hampir tidak mendapat investasi langsung signifikan akibat sanksi.

Iran memiliki aset kuat seperti cadangan minyak terbesar keempat dan cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, serta populasi muda berpendidikan lebih dari 92 juta orang. Potensi bisnis yang belum tergali mencakup petrokimia, pertambangan, pertanian, dan pariwisata. Sumber lain menegaskan bahwa dana tersebut adalah investasi swasta, bukan program rekonstruksi atau reparasi akibat perang, dan tidak termasuk uang atau hibah pemerintah.

Teheran awalnya meminta kompensasi 400 miliar dolar AS atas kerusakan perang, tetapi Washington tidak bersedia, sehingga muncul gagasan Dana Rekonstruksi dan Pembangunan. Mekanisme tersebut memungkinkan negara-negara regional berkontribusi melalui pinjaman, jalur kredit, atau pembiayaan langsung infrastruktur yang rusak seperti kompleks baja Mobarakeh, kilang minyak, dan bandara.

However, penjabat Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Vance, membantah bahwa Iran akan menerima aset senilai miliaran dolar. Vance menyatakan bahwa Iran akan memiliki masa depan yang lebih makmur jika memenuhi kewajiban dalam perjanjian, dan meskipun uang AS tidak akan disuntikkan, peluang ekonomi dapat muncul setelah Iran kembali ke ekonomi global. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan nota kesepahaman akan memberikan manfaat ekonomi tetapi Teheran tidak akan Bergantung sepenuhnya pada manfaat tersebut mengingat sejarah janji yang dilanggar.

Peneliti senior di Middle East Council on Global Affairs, Muhanad Seloom, menilai pengaturan dana investasi ini merupakan solusi tanpa kerugian bagi Washington





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AS-Iran Kesepakatan Damai Investasi Swasta Dana Rekonstruksi Dan Pembangunan Program Nuklir Iran

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