Investasi Rp1 triliun di industri logam kini hanya menyerap 237 pekerja, turun drastis dari 1.800 pekerja pada 2015. Ini mengindikasikan penurunan kualitas penciptaan lapangan kerja formal di tengah pertumbuhan ekonomi.

Kualitas investasi di sektor industri pengolahan sumber daya alam Indonesia kini menghadapi tantangan serius yang mengancam stabilitas pasar tenaga kerja formal. Data terbaru menunjukkan bahwa setiap penanaman modal sebesar Rp1 triliun di industri logam dasar hanya mampu menyerap sekitar 237 tenaga kerja. Angka ini mencatat penurunan drastis dibandingkan dengan kemampuan sektor tersebut pada tahun 2015 yang mampu menciptakan 1.800 lapangan kerja untuk jumlah investasi yang sama.

Penurunan Drastis Penyerapan Tenaga Kerja

Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia mengungkap bahwa terjadi kemerosotan signifikan dalam efisiensi penciptaan pekerjaan melalui investasi modal. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam struktur kualitas investasi yang masuk ke dalam negeri. Aliran modal yang deras saat ini tidak berjalan berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja, terutama dalam sektor formal yang menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat.

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Ketidakseimbangan antara volume investasi dan hasil penyerapan tenaga kerja ini menjadi indikator utama bahwa strategi ekonomi saat ini perlu ditinjau ulang. Sementara pemerintah terus mengandalkan industri pengolahan sumber daya alam sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, dampak sosial dalam bentuk penciptaan pekerjaan justru semakin merosot. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada nilai investasi nominal tidak lagi menjamin peningkatan kesejahteraan tenaga kerja secara signifikan.

Konsentrasi Investasi pada Sektor Padat Modal

Menurut Muhammad Faisal, fenomena penurunan penyerapan tenaga kerja ini tidak terlepas dari arah investasi yang semakin terkonsentrasi pada industri padat modal. Sektor-sektor seperti industri logam dasar, transportasi, perumahan, hingga pertambangan saat ini menjadi penerima nilai investasi terbesar. Namun, karakteristik industri-industri tersebut relatif minim dalam menyerap tenaga kerja manusia dibandingkan dengan industri lainnya yang lebih mengutamakan sumber daya manusia.

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Di sisi lain, sektor-sektor yang secara tradisional memiliki kemampuan menyerap banyak pekerja, seperti tekstil, perikanan, dan alas kaki, justru mendapatkan porsi investasi yang jauh lebih kecil. Ketimpangan alokasi modal antara industri padat modal dan industri padat karya ini menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian. Strategi yang menyeimbangkan kedua jenis industri ini sangat diperlukan untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut dalam dinamika pasar tenaga kerja nasional.

Peringatan Ancaman Daya Beli Masyarakat

Muhammad Faisal memperingatkan bahwa pola investasi yang terus berlanjut tanpa koreksi akan membatasi kesempatan kerja formal bagi masyarakat luas. Hal ini berpotensi memperburuk daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah yang sangat bergantung pada pendapatan dari pekerjaan formal. Jika tren investasi seperti ini terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin lapangan pekerjaan formal akan semakin langka dan sulit diakses oleh pencari kerja.

Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam merevisi kebijakan investasi. Strategi mengejar pertumbuhan ekonomi hanya melalui investasi jumbo berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat jika tidak dibarengi dengan penciptaan pekerjaan yang memadai. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, keterpurukan daya beli masyarakat dapat terjadi dan menghambat stabilitas sosial ekonomi dalam jangka panjang.

Ungkapan Muhammad Faisal dalam pemaparan CORE Economic Outlook 2027 di Jakarta, Kamis (26/11/2026), menekankan urgensi perbaikan struktur investasi. Data historis yang membandingkan angka 1.800 pekerja pada 2015 dengan 237 pekerja saat ini menjadi bukti empiris bahwa model pertumbuhan ekonomi saat ini perlu perubahan. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif agar investasi dapat menghasilkan dampak sosial yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.