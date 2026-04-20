Investasi Migas Jumbo: ENI Temukan Cadangan Raksasa di Kalimantan Timur

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan temuan cadangan migas besar oleh ENI di Kalimantan Timur dengan potensi nilai investasi mencapai Rp340 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia , baru-baru ini mengumumkan sebuah capaian monumental dalam sektor hulu migas nasional. Perusahaan energi multinasional asal Italia, ENI S.p.A., telah berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) dalam skala raksasa yang terletak di wilayah Kalimantan Timur .

Temuan ini diyakini menjadi salah satu katalisator utama dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kejayaan produksi migas Indonesia di tengah tantangan penurunan produksi lapangan tua. Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa penemuan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah proyek strategis yang akan menyerap investasi bernilai fantastis. Bahlil merinci bahwa pada tahap awal pengembangan proyek, komitmen investasi yang digelontorkan oleh ENI mencapai angka sekitar 15 miliar dolar AS. Namun, angka tersebut diprediksi akan terus membengkak seiring dengan progres pengembangan lapangan yang dilakukan perusahaan tersebut. Dalam proyeksi jangka panjang, total nilai investasi proyek migas ini diperkirakan dapat mencapai angka 20 miliar dolar AS, atau jika dikonversi ke mata uang rupiah, nilainya berkisar antara Rp300 triliun hingga Rp340 triliun. Angka investasi yang sangat besar ini menunjukkan keseriusan perusahaan global dalam menggarap potensi energi yang dimiliki Indonesia, sekaligus menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di Tanah Air yang semakin kondusif bagi sektor energi. Selain nilai investasi yang besar, Bahlil juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ENI atas performa dan efisiensi kerja mereka di lapangan. Kecepatan serta ketepatan ENI dalam melakukan rangkaian kegiatan eksplorasi hingga akhirnya membuahkan hasil temuan yang signifikan dinilai patut menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya di sektor migas. Menurut Bahlil, keberhasilan eksplorasi ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor internasional terhadap potensi cadangan energi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan perizinan dan dukungan kebijakan agar proyek strategis seperti yang dilakukan ENI ini dapat segera beroperasi penuh, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi domestik secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik di tengah persaingan global yang kompetitif





