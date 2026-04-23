Investasi Kuartal I-2026 Tembus Rp498,8 Triliun, Bukti Kepercayaan Investor

Realisasi investasi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai Rp498,8 triliun, setara dengan 24,4 persen dari target tahunan. PMA sedikit unggul dari PMDN, dan wilayah luar Jawa menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. DKI Jakarta masih menjadi kontributor terbesar.

Realisasi investasi di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang positif dan menjanjikan, mencapai Rp498,8 triliun. Angka ini setara dengan 24,4 persen dari target investasi tahunan yang telah ditetapkan sebesar Rp2.004,1 triliun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pencapaian ini mengindikasikan kepercayaan yang kuat dari para investor terhadap potensi dan stabilitas ekonomi Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan optimismenya terkait tren positif ini, menekankan bahwa investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja. Konferensi pers yang diadakan di kantornya pada Kamis, 23 April, menjadi wadah untuk mengumumkan pencapaian ini dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian investasi yang masuk.

Rosan Roeslani juga menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan pelayanan perizinan, dan pengembangan infrastruktur. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, serta memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan masyarakat Indonesia. Secara rinci, investasi yang masuk terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang hampir berimbang.

PMA sedikit lebih unggul dengan kontribusi sebesar 50,1 persen atau Rp250 triliun, sementara PMDN mencapai Rp248,8 triliun. Pertumbuhan investasi PMA juga menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 8,5 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan PMDN yang sebesar 6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin menarik bagi investor asing, yang melihat potensi besar dalam berbagai sektor ekonomi.

Distribusi investasi juga menunjukkan tren yang menarik, di mana wilayah di luar Jawa sedikit lebih unggul dengan realisasi investasi sebesar Rp251,3 triliun atau 50,4 persen, dibandingkan dengan wilayah Jawa yang mencapai Rp247,5 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di luar Jawa semakin pesat dan wilayah-wilayah tersebut semakin menjadi tujuan investasi yang menarik. Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melalui penyediaan insentif dan fasilitas bagi investor yang berinvestasi di wilayah-wilayah tersebut.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi. Dari sisi daerah, DKI Jakarta masih menjadi kontributor investasi terbesar dengan realisasi sebesar Rp78,7 triliun, diikuti oleh Jawa Barat dengan Rp76,8 triliun, Banten dengan Rp34,5 triliun, Jawa Timur dengan Rp32,6 triliun, dan Sulawesi Tengah dengan Rp32,1 triliun. Posisi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis Indonesia masih menjadi daya tarik utama bagi investor.

Namun, pertumbuhan investasi di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, menunjukkan potensi yang besar dan diversifikasi investasi di seluruh Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah-daerah lain melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah-daerah tersebut melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan pelayanan perizinan.

Keberhasilan dalam menarik investasi ke daerah-daerah lain akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung investasi di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan masyarakat Indonesia. Informasi tambahan mengenai usulan penggantian Timnas Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026 oleh utusan khusus Trump tidak terkait langsung dengan data investasi ini dan merupakan berita terpisah





Investasi BKPM PMA PMDN Ekonomi Indonesia

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosan Temui Prabowo, Lapor Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp 498 TriliunAdapun sektor yang mendominasi investasi yakni, industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan lainnya.

Read more »

Prabowo terima laporan realisasi investasi kuartal I 2026 capai targetPresiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bahwa realisasi investasi pada kuartal I ...

Read more »

Deretan Negara Ini Rutin Investasi di Indonesia hingga Kuartal I 2026Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, sejumlah negara teratas yang menjadi asal investasi di Indonesia pada kuartal I 2026

Read more »

Investasi Kuartal I-2026 Masuk Rp 498,8 T, Serap 706.569 Tenaga KerjaRealisasi investasi sepanjang kuartal I-2026 yang senilai Rp 498,8 triliun mampu menyerap 706.569 tenaga kerja.

Read more »

BKPM catat realisasi investasi triwulan I 2026 senilai Rp498,8 triliunKementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi triwulan pertama tahun 2026 adalah sebesar ...

Read more »

Baru 24,4 Persen, Realisasi Investasi Awal 2026 Sentuh Rp498,8 TriliunPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »