Investasi Inggris dan Belanda Masuk Holding Kawasan Industri Indonesia

Holding Kawasan Industri Indonesia mengamankan komitmen investasi Rp2,5 triliun dari investor Inggris dan Belanda di London, memperluas lapangan kerja dan infrastruktur digital.

Perusahaan induk Holding Kawasan Industri Indonesia berhasil meraih komitmen investasi bernilai sekitar Rp2,5 triliun dari investor asal Inggris dan Belanda. Pengumuman penting ini disampaikan selama acara Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 yang berlangsung di London, Inggris, pada Senin, 9 November 2026. Langkah strategis ini menandai meningkatnya kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi dan prospek jangka panjang Indonesia sebagai tujuan utama penanaman modal.

Mekanisme Kolaborasi Investasi Industri

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah secara resmi menandatangani kesepakatan investasi bersama mitra asing. JIEP fokus pada pemanfaatan lahan industri untuk aktivitas manufaktur dan logistik, sementara KITB berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem infrastruktur digital di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah. Kerjasama ini dirancang untuk mengintegrasikan teknologi modern dengan fasilitas industri konvensional demi efisiensi operasional.

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Nominal komitmen senilai Rp2,5 triliun tersebut merupakan wujud nyata dari minat investor internasional terhadap infrastruktur yang dikelola oleh PT Danareksa (Persero). Sebagai holding yang mengelola kawasan industri strategis, mereka memastikan bahwa setiap penanaman modal sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mendukung transformasi ekonomi nasional. Kesepakatan ini juga mencakup penyediaan utilitas listrik dan air yang memadai untuk mendukung operasional pabrik dan pusat data di masa depan.

Posisi Stakeholder dan Keyakinan Investor

Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa komitmen ini adalah bukti kepercayaan investor terhadap Indonesia. Ia menjelaskan bahwa realisasi investasi nasional dari Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun dengan pertumbuhan sebesar 7,3 persen. Separuh dari total realisasi tersebut bersumber dari investor global, yang mencerminkan keberhasilan transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

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Direktur Utama Holding Kawasan Industri Indonesia, Ngurah Wirawan, menambahkan bahwa kawasan industri berfungsi sebagai destinasi investasi jangka panjang bagi para pemain global. Ia menekankan bahwa mitra terpercaya mampu menghadirkan ekosistem industri yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Keyakinan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan layanan operasional yang andal di seluruh kawasan yang dikelola.

Sementara itu, Leonnardo Feneri, Direktur Pemasaran dan Pengembangan JIEP, menyatakan bahwa BlackInk Co-operation Limited dari Inggris akan segera masuk ke tahap kerja sama yang lebih konkret. Perusahaan investasi tersebut diproyeksikan untuk merealisasikan pendanaan di JIEP dan membuka ratusan lapangan kerja baru. Persiapan lahan yang telah disiapkan oleh JIEP memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung ekspansi operasional perusahaan asing tersebut dalam waktu dekat.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Marfan Trihartiko, Direktur Utama KITB, menjelaskan bahwa penjajakan kolaborasi ini adalah bagian dari strategi KEK Industropolis Batang dalam mengembangkan infrastruktur digital. Tujuannya adalah mendukung transformasi kawasan industri agar menjadi lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing global yang tinggi. Pengembangan ini diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan industri berteknologi tinggi serta meningkatkan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Dampak positif dari pengembangan infrastruktur ini juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Batang dan Jawa Tengah secara menyeluruh. Investasi asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga keterampilan teknis dan manajemen yang dapat diserap oleh ekosistem industri domestik. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan dampak industrialisasi demi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

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Sebagai informasi tambahan, Holding Kawasan Industri Indonesia saat ini mengelola tujuh kawasan seluas total 7.706 hektare yang tersebar di enam provinsi di Indonesia. Kawasan-kawasan ini telah menampung lebih dari 1.200 tenant perusahaan yang berasal dari 25 negara berbeda. Total investasi yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak mencapai lebih dari USD10 miliar dan menyerap tenaga kerja lebih dari 300.000 orang secara aktif.