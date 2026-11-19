Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi kesepakatan investasi sebesar 71,8 miliar dolar AS di APEC 2026 dengan potensi tambahan 15 miliar dolar AS dari berbagai sektor strategis.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 dalam menarik investasi raksasa ke Indonesia. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 yang diselenggarakan di Shenzhen, Tiongkok, pada Kamis (19/11/2026), kepala negara tersebut menegaskan bahwa proses ini membawa kesepakatan investasi senilai 71,8 miliar dolar AS ke Indonesia.

Rincian Nilai Investasi 71,8 Miliar Dolar AS

Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyebutkan bahwa nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani dalam rangkaian pertemuan tersebut membawa nilai investasi sebesar 71,8 miliar dolar AS ke dalam negeri. Ia menilai bahwa forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks. Kesepakatan ini merupakan hasil dari diplomasi ekonomi intensif yang dilakukan oleh delegasi Indonesia selama berlangsungnya acara internasional tersebut.

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Proyeksi Tambahan 15 Miliar Dolar AS di Sektor Strategis

Negara ini berencana untuk mengamankan nilai kesepakatan tambahan hingga 15 miliar dolar AS melalui pertemuan bisnis yang dijadwalkan pada Jumat (20/11). Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuan bisnis lanjutan ini akan menjadi ajang penting bagi pihak Indonesia untuk menyelesaikan negosiasi dan mengukuhkan komitmen investasi yang lebih luas. Langkah ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk terus menarik modal asing dalam berbagai sektor industri potensial.

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Kolaborasi Indonesia dan Tiongkok di Berbagai Bidang Teknis

Kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (18/11) mencakup empat bidang utama yaitu pengembangan kota pintar, manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta teknologi pengolahan batu bara menjadi etanol. Kerjasama pengembangan 10 lokasi awal untuk kota pintar melibatkan PT Kota Masa Depan Indonesia di bawah Danantara dan konsorsium yang dipimpin oleh Shaanxi dengan nilai investasi sekitar 50 miliar dolar AS. Komitmen Hisense untuk pengembangan teknologi dan manufaktur mencapai sekitar 10 miliar dolar AS.

Danantara dan PT Pertamina Perkuat Kerjasama Energi

Kemitraan pembiayaan infrastruktur antara Danantara dan konsorsium yang dipimpin State Development and Investment Corporation (SDIC) juga bernilai sekitar 10 miliar dolar AS untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Sementara itu, kerja sama teknologi batu bara menjadi etanol melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Pertamina, serta Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd., dengan nilai investasi 1,8 miliar dolar AS. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyerukan peningkatan investasi, berbagi teknologi, dan kemitraan nyata dengan negara-negara Selatan Global untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.