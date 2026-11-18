Presiden Prabowo Subianto menandatangani kerja sama senilai 71,8 miliar dolar AS dengan China di Shenzhen, memperkuat sektor teknologi, manufaktur, dan kota cerdas.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melanjutkan lawatan kenegaraannya ke China dengan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman yang bernilai investasi luar biasa. Acara penting ini berlangsung di Shenzhen, Guangdong, pada Rabu, 18 November 2026, waktu setempat. Total nilai komitmen investasi yang disepakati mencapai 71,8 miliar dolar AS atau setara dengan lebih dari Rp 1.300 triliun.

Pertemuan strategis ini menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan sebelum Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Asia Pasifik (APEC) 2026 di kota yang sama. Kehadiran delegasi Indonesia diwakili oleh sejumlah menteri kunci dan pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

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Mekanisme Investasi Strategis Nasional

Sebagai bentuk keterlibatan mendalam, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Direktur Eksekutif Danantara, Rosan Roeslani. Keputusan ini diambil karena kerjasama yang terjalin melibatkan Danantara Indonesia bersama sejumlah badan usaha milik negara serta perusahaan konsorsium asal China. Rosan Roeslani menegaskan bahwa angka 71,8 miliar dolar AS mencerminkan tingkat kepercayaan global terhadap prospek investasi di Indonesia.

Kerja sama ini mencakup berbagai sektor strategis yang dianggap krusial bagi pembangunan nasional. Rentang sektor tersebut meliputi pengembangan kota cerdas, manufaktur berteknologi tinggi, pembiayaan infrastruktur, serta transfer teknologi canggih. Seluruh elemen ini dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi digital dan industri manufaktur di Tanah Air.

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Posisi Stakeholder dan Peluang Ekonomi

Menteri Investasi Danantara menekankan bahwa langkah besar ini sekaligus membuka peluang luas untuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan teknologi nasional. Ia menjelaskan bahwa dampak positif tidak hanya dirasakan oleh sektor swasta, tetapi juga akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Kepercayaan investor asing ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia merupakan pasar yang layak untuk investasi jangka panjang.

Dari pihak China, Presiden Shaanxi Construction Engineering Group Co Ltd Yang Haisheng menyatakan bahwa perusahaan mereka memiliki pengalaman mendalam di bidang teknik dan pengembangan kota pintar. Konsep yang ditawarkan tidak hanya sekadar bangunan fisik, melainkan integrasi kawasan hunian dengan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, serta pengelolaan air bersih dan energi.

Chairman Hisense Group Co Ltd Jia Shaoqian juga mengonfirmasi rencana ambisius perusahaannya untuk membangun fasilitas produksi peralatan rumah tangga terbesar di luar China. Fasilitas ini akan ditargetkan untuk melayani pasar domestik Indonesia sekaligus menjadi basis ekspor regional, sejalan dengan komitmen investasi teknologi sebesar 10 miliar dolar AS.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Implementasi nyata dari kerja sama ini akan dimulai dengan pengembangan sepuluh lokasi awal untuk proyek kota cerdas. Program ini digawangi oleh PT Kota Masa Depan Indonesia (Danantara) yang berkolaborasi dengan konsorsium yang dipimpin oleh Shaanxi Construction Engineering Group. Nilai investasi untuk pelaksanaan tahap awal ini menyentuh angka 50 miliar dolar AS dan dijadwalkan dimulai pada awal tahun depan.

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Selain pengembangan infrastruktur fisik, komitmen investasi lainnya tertuju pada penguatan kemitraan pembiayaan infrastruktur antara Danantara dan konsorsium yang dipimpin State Development and Investment Corporation (SDIC) dengan nilai mencapai 10 miliar dolar AS. Selain itu, ada pula kerjasama teknis antara Kemendiktisaintek dan Pertamina dengan Beijing Petrochemical Engineering Co Ltd untuk proyek coal to ethanol senilai 1,8 miliar dolar AS.

Keterlibatan Danantara juga diperkuat dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui pembangunan laboratorium riset bersama dan pengembangan talenta digital. Langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat mengubah lanskap industri teknologi di Indonesia menjadi lebih mandiri dan kompetitif di kancah global dalam waktu dekat.