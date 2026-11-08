Investasi Asing Sektor Jasa Lainnya Melonjak 86 Persen di Tengah Kontraksi Investasi Domestik

Laporan terbaru menunjukkan lonjakan signifikan penanaman modal asing di sektor jasa lainnya sebesar 86,02 persen pada periode Januari-September 2026, mencapai Rp100,4 triliun. Jawa Barat menjadi lokomotif utama dengan kontribusi lebih dari 53 persen yang didorong oleh pengembangan pusat data, sementara investasi dalam negeri mengalami kontraksi akibat tantangan regulasi dan biaya produksi.

Di tengah upaya pemerintah Kabupaten Bogor bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL untuk menata kabel udara yang semrawut sepanjang sekitar delapan belas kilometer di Jalan Raya Jakarta-Bogor, terjadi lonjakan signifikan dalam penanaman modal asing di sektor jasa lainnya.

Penataan ini dilakukan bukan hanya untuk mempercantik kawasan tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Namun, berita utama yang menarik perhatian para pelaku ekonomi nasional adalah data investasi yang dirilis oleh NEXT Indonesia Center.

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Lonjakan Investasi Asing Sektor Jasa Terkini

Lembaga riset dan publikasi tersebut mencatat bahwa investor asing semakin melirik sektor jasa di Indonesia, yang tercermin dari kenaikan penanaman modal asing atau PMA pada kategori jasa lainnya sebesar delapan puluh enam koma dua puluh persen sepanjang Januari hingga September dua ribu dua puluh enam. Kepala Riset NEXT Indonesia Center, Ade Holis, menyatakan bahwa realisasi PMA pada sektor jasa lainnya mencapai seratus ribu empat ratus empat puluh miliar rupiah, menjadikannya penerima investasi asing terbesar kedua setelah industri logam dasar yang mencatatkan nilai dua ratus empat puluh enam koma enam triliun rupiah.

Lokalisasi investasi ini sangat terasa di Jawa Barat, di mana nilai investasi mencapai lima puluh tiga koma enam triliun rupiah pada periode Januari hingga September dua ribu dua puluh enam. Nilai tersebut setara dengan sekitar lima puluh tiga koma empat persen dari total PMA sektor jasa lainnya secara nasional, sekaligus menempatkan Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi asing pada kategori tersebut.

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NEXT Indonesia Center menilai bahwa besarnya investasi pada sektor jasa lainnya di Jawa Barat berlangsung seiring dengan pembangunan dan perluasan pusat data. Pengembangan fasilitas pusat data ini antara lain dilakukan oleh perusahaan Princeton Digital Group dan ST Telemedia Global Data Centres yang memperluas fasilitas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur digital yang terus meningkat.

Dominasi Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam Penerimaan PMA

NEXT menilai bahwa pengembangan pusat data ini berpotensi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan investasi asing pada sektor jasa lainnya, meskipun besaran kontribusinya belum dapat dipastikan secara pasti karena kategori tersebut mencakup beragam kegiatan usaha. Selain Jawa Barat, DKI Jakarta menjadi tujuan terbesar kedua untuk PMA sektor jasa lainnya, dengan realisasi yang meningkat dari dua puluh empat koma tujuh triliun rupiah menjadi dua puluh sembilan koma sembilan triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat bahwa realisasi PMA pada Januari hingga September dua ribu dua puluh enam mencapai tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma delapan triliun rupiah, meningkat dua puluh koma enam puluh tujuh persen secara tahunan. Investasi asing tersebut menyumbang lima puluh koma lima persen dari total realisasi investasi nasional sebesar satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan koma dua triliun rupiah, sedangkan penanaman modal dalam negeri atau PMDN mencapai tujuh ratus enam puluh satu koma empat triliun rupiah atau empat puluh sembilan koma lima persen.

Meskipun investasi asing meningkat signifikan, NEXT mencatat bahwa PMDN mengalami kontraksi masing-masing tujuh koma tujuh puluh tujuh persen pada triwulan kedua dan tujuh koma empat puluh delapan persen pada triwulan ketiga dua ribu dua puluh enam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ade Holis menegaskan bahwa PMA mampu menopang pertumbuhan investasi ketika PMDN melemah, namun kondisi ini perlu menjadi perhatian karena pertumbuhan investasi yang sehat membutuhkan kontribusi modal asing dan domestik secara seimbang.

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Tantangan Melemahnya Investasi Dalam Negeri Domestik

Pelemahan investasi domestik berkaitan dengan permintaan pasar yang belum kuat, tingginya biaya produksi dan pembiayaan, serta ketidakpastian regulasi yang membuat sebagian pelaku usaha menahan ekspansi. Oleh karena itu, penguatan investasi asing perlu diimbangi dengan perbaikan kondisi usaha di dalam negeri agar peningkatan investasi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kegiatan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan kepastian regulasi dan kemudahan berusaha agar pelaku usaha dalam negeri kembali memiliki ruang untuk berekspansi.

Konsistensi regulasi, peningkatan efisiensi birokrasi, serta penguatan keterkaitan investasi asing dengan rantai pasok lokal juga menjadi fokus penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi nasional berjalan secara inklusif dan merata. Sementara itu, BKPM mencatat realisasi investasi nasional sepanjang Januari hingga September dua ribu dua puluh enam tumbuh tujuh koma tiga persen secara tahunan dan telah mencapai tujuh puluh lima koma empat persen dari target investasi tahun ini sebesar dua ribu empat puluh satu koma tiga triliun rupiah.

BKPM menyatakan akan terus memberikan pendampingan kepada investor, termasuk membantu penyelesaian kendala perizinan, untuk mempercepat realisasi investasi hingga akhir tahun dua ribu dua puluh enam.