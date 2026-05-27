Inul Daratista Rayakan Idul Adha dengan Kurban 5 Sapi dan Sejumlah Kambing

Penyanyi dangdut Inul Daratista bersama keluarga merayakan Idul Adha 1447 H dengan menyembelih lima ekor sapi dan beberapa kambing. Ia mengajak masyarakat untuk berbagi dan memperkuat kebersamaan di hari yang penuh berkah.

Penyanyi dangdut kenamaan Indonesia, Inul Daratista , bersama suaminya Adam Suseno, merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 dengan penuh suka cita. Pada momen yang jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, Inul tidak hanya menyampaikan ucapan selamat kepada para pengikutnya, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum berbagi dan memperkuat kebersamaan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @inul.d, ia menulis, Di hari yang penuh berkah ini, mari kita berbagi, peduli, dan memperkuat kebersamaan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Unggahan tersebut disertai foto-foto hewan kurban yang telah disiapkan keluarga Inul. Inul mengungkapkan rasa syukur karena kembali diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah kurban di tahun ini.

Ia bersama keluarga telah menyiapkan lima ekor sapi dan sejumlah kambing untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, iso qurban lagi. Aku sih wes siap. 5 sapi dari pagi-sore. Sisanya aku berikan pada masjid-masjid di daerah dan musholla untuk kambing-kambing, tuturnya.

Hewan kurban tersebut disembelih secara bertahap, dengan lima sapi dipotong dari pagi hingga sore, sementara kambing-kambing didistribusikan ke masjid dan musala di sekitar kediamannya. Lebih lanjut, Inul juga mendoakan kelancaran bagi semua umat Muslim yang menjalankan ibadah kurban, termasuk pada Hari Tasyrik, yaitu tiga hari setelah Idul Adha (11, 12, dan 13 Dzulhijjah). Ia berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial yang tercermin dalam ibadah kurban dapat terus menginspirasi banyak orang.

Bagi Inul, kurban bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Sebagai seorang publik figur, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh positif dan mengajak masyarakat untuk saling membantu, terutama di momen-momen istimewa seperti Idul Adha. Idul Adha sendiri merupakan salah satu hari besar dalam agama Islam yang memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibadah kurban dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dan kerabat.

Tradisi ini mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, ketaatan, dan kepedulian sosial. Inul Daratista, yang dikenal sebagai diva dangdut dengan segudang prestasi, telah beberapa kali menjalankan kurban dan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah hewan kurban setiap tahunnya. Momen Idul Adha tahun ini juga dimanfaatkan Inul untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Ia mengaku senang bisa berkumpul dan berbagi kebahagiaan dengan banyak orang.

Selain itu, Inul juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan protokol kesehatan di tengah keramaian saat pembagian daging kurban. Dengan semangat Idul Adha, Inul berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan berkah dan kebahagiaan, serta terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan kurban Inul Daratista ini mendapat apresiasi dari para penggemar dan netizen. Banyak yang memuji kepedulian dan kedermawanan Inul.

Melalui unggahannya, Inul juga mengajak para pengikutnya untuk tidak hanya merayakan Idul Adha secara seremonial, tetapi juga memaknai esensi dari ibadah kurban, yaitu pengorbanan dan keikhlasan. Inul berharap tahun depan ia bisa kembali berkurban dengan jumlah yang lebih banyak lagi, dan menginspirasi lebih banyak orang untuk berbagi





