Inul Daratista Kurban 10 Sapi di Idul Adha, Bentuk Tim Khusus untuk Bagikan Daging

Inul Daratista , pedangdut terkenal Tanah Air, kembali menunjukkan kepedulian sosialnya di momen Hari Raya Idul Adha . Tahun ini, ia menyembelih tidak kurang dari 10 ekor sapi untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Aksi mulia ini dilakukan sebagai wujud syukur dan semangat berbagi di hari yang suci. Dari sepuluh ekor sapi tersebut, lima ekor didistribusikan ke beberapa masjid yang dinilai membutuhkan, sementara sisanya dibagikan langsung kepada warga setempat. Inul bahkan tidak sekadar memberikan hewan kurban, ia turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses penyembelihan, pemotongan, dan pembagian daging berjalan lancar. Dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari panitia berseragam kaus putih, ia mengkoordinasikan setiap tahapan.

Inul sendiri terlihat aktif berbaur dengan warga, ikut memotong daging, dan membungkusnya untuk dibagikan. Momen kebersamaan ini diabadikan melalui akun Instagramnya @inul.d, yang langsung mendapat sambutan hangat dari rekan selebritas seperti Jenita Janet. Lebih dari sekadar aksi sosial, kegiatan ini mencerminkan ketulusan hati Inul dalam berbagi rezeki dan mempererat tali silaturahmi. Ia tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai peserta yang terjun langsung.

Raut bahagia terlihat jelas di wajahnya saat berinteraksi dengan warga yang antusias menerima daging kurban. Beberapa warga mengungkapkan rasa terima kasih dan haru atas perhatian yang diberikan oleh pedangdut kelahiran Pasuruan, 21 Januari 1979 ini. Dalam setiap langkahnya, Inul selalu menyisipkan doa agar kegiatan ini menjadi berkah bagi semua





