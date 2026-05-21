International Concern as WHO Declares Ebola Epidemic in Central Africa

WHO declares Ebola epidemic in Central Africa; Indonesia strengthens surveillance to prevent Ebola infection, with 600 confirmed cases and 139 deaths suspected.

Seorang wanita menangis saat para pekerja Palang Merah membawa peti jenazah seseorang yang meninggal karena Ebola dari sebuah pusat kesehatan di Rwampara , Kongo, Rabu (20/05/2026).

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia terhadap penyebaran virus di Republik Demokratik Kongo. Virus yang menyebar kali ini adalah Bundibugyo, varian Ebola yang lebih jarang ditemukan dan sempat tidak terdeteksi selama berminggu-minggu. WHO menyebut wabah tersebut berkembang dengan cepat dan berpotensi berlangsung setidaknya selama dua bulan. Hingga pertengahan Mei 2026, WHO mencatat 51 kasus terkonfirmasi di provinsi Ituri dan Kivu Utara di Kongo bagian utara serta dua kasus lain di Uganda.

Selain itu terdapat 139 kematian yang diduga berkaitan dengan Ebola dan hampir 600 kasus suspek





