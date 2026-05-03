Inter Milan vs Parma: Laga Penentuan Gelar Liga Italia 2025-2026

Inter Milan akan menghadapi Parma dalam laga penentuan gelar Liga Italia musim 2025-2026. Duet Marcus Thuram dan Francesco Pio Esposito diperkirakan akan kembali dimainkan, sementara Parma akan mengandalkan kiper Jepang Zion Suzuki dan pasangan penyerang Gabriel Strefezza serta Mateo Pellegrino.

Nicolo Barella merayakan gol kedua Inter Milan dengan bergandeng tangan Marcus Thuram setelah mencetak gol dalam pertandingan Serie A Italia melawan Cagliari di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada 17 April 2026.

Duet Marcus Thuram dan Francesco Pio Esposito diperkirakan akan kembali dimainkan oleh Cristian Chivu dalam laga penentuan gelar Liga Italia melawan Parma. Pertandingan ini sangat penting bagi Inter Milan untuk memastikan gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah Napoli hanya meraih hasil imbang melawan Como. Inter Milan akan mengandalkan trio lini tengah yang kuat, yaitu Nicolo Barella, Piotr Zielinski, dan Henrikh Mkhitaryan, dengan dukungan dua bek sayap Denzel Dumfries dan Federico Dimarco.

Sementara itu, Parma yang sudah aman di papan tengah klasemen akan menurunkan kiper Jepang, Zion Suzuki, untuk menghadapi Inter Milan. Parma juga akan mengandalkan pasangan penyerang Gabriel Strefezza dan Mateo Pellegrino untuk mencari gol. Formasi Inter Milan (3-5-2) terdiri dari Yann Sommer di bawah mistar gawang, dengan trio pertahanan Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, dan Alessandro Bastoni.

Di lini tengah, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan, dan Federico Dimarco akan bertugas, sementara Marcus Thuram dan Francesco Pio Esposito akan bertindak sebagai penyerang. Sementara itu, Parma (3-5-2) akan menurunkan Zion Suzuki di bawah mistar gawang, dengan trio pertahanan Alessandro Circati, Mariano Troilo, dan Abdoulaye Ndiaye. Di lini tengah, Enrico Del Prato, Adrian Bernabe, Hans Nicolussi Caviglia, Mandela Keita, dan Emanuele Valeri akan bertugas, sementara Mateo Pellegrino dan Gabriel Strefezza akan bertindak sebagai penyerang.

