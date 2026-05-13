Inter Milan vs Lazio: Final Coppa Italia 2023

Inter Milan dan Lazio akan bertemu dalam final Coppa Italia 2023. Nerazzurri, yang berhasil mengunci gelar juara Liga Italia musim ini, akan berusaha untuk meraih trofi keduanya. Lazio, yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadio Olimpico, juga ingin menghentikan dominasi Inter. Pertandingan ini juga menjadi sorotan tajam bagi kedua pelatih, dengan Cristian Chivu menjalani final Coppa Italia pertamanya sebagai pelatih, dan Maurizio Sarri berambisi menebus kegagalannya pada final tahun 2020. Jangan lewatkan keseruan partai puncak penuh gengsi ini.

Inter Milan datang ke Roma dengan kepercayaan diri tinggi. Setelah berhasil mengunci gelar juara Liga Italia (Scudetto) musim ini, tim asuhan Cristian Chivu kini membidik trofi keduanya.

Jika berhasil menumbangkan Lazio, Inter akan mengukir sejarah manis dengan mengawinkan dua gelar domestik sekaligus dalam satu musim. Bagi Nerazzurri, ini merupakan final Coppa Italia ke-16 sepanjang sejarah klub. Koleksi sembilan gelar juara yang mereka miliki menjadi bukti betapa tangguhnya Inter di kompetisi ini, terutama setelah terakhir kali mengangkat trofi pada musim 2022/2023. Di sisi lain, Lazio yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Olimpico tentu tidak ingin dipermalukan.

Ini adalah final ke-11 bagi Biancocelesti. Tim asuhan Maurizio Sarri membawa misi besar untuk menghentikan dominasi Inter yang musim ini tampil sangat perkasa. Namun, sejarah pertemuan musim ini memihak kepada tim tamu. Dalam dua pertemuan di liga, Lazio selalu menelan kekalahan tanpa mampu mencetak satu gol pun (0-3 di Roma dan 0-2 di Milan).

Secara statistik, Inter juga mendominasi dengan tujuh kemenangan dari sembilan pertemuan terakhir kedua tim. Pertandingan ini juga menjadi sorotan tajam bagi kedua pelatih. Cristian Chivu akan menjalani final Coppa Italia pertamanya sebagai pelatih, sebuah ujian besar untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Sementara itu, Maurizio Sarri berambisi menebus kegagalannya pada final tahun 2020 silam demi mempersembahkan trofi kedelapan bagi publik Lazio.

Jangan lewatkan keseruan partai puncak penuh gengsi ini. Akankah Inter Milan berhasil membawa pulang trofi kedua mereka, atau justru Lazio yang akan memberikan kejutan di hadapan pendukungnya sendiri





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Milan Lazio Coppa Italia Cristian Chivu Maurizio Sarri Final Coppa Italia Final Ke-11 Final Coppa Italia Ke-16 Final Pertamanya Final Tahun 2020 Pertandingan Penuh Gengsi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Final Coppa Italia Lazio vs Inter Milan 14 Mei 2026Prediksi Lazio vs Inter Milan, Skor Lazio vs Inter Milan, Jadwal Lazio vs Inter Milan, Susunan pemain Lazio vs Inter Milan, Siaran langsung Lazio vs Inter Milan

Read more »

Jadwal dan Prediksi Line Up Lazio Vs Inter Milan di Coppa ItaliaJadwal final Coppa Italia Lazio vs Inter Milan di Stadion Olimpico pada hari Rabu (13/5/2026) waktu setempat atau hari Kamis (14/5/2026) pukul 02.00

Read more »

Duel Mentalitas Inter dan Lazio di Final Coppa ItaliaFinal Piala Italia jadi duel mentalitas Inter Milan dan Lazio yang kontras. Lazio yang terseok di awal musim, berjuang menjuarai Coppa dan lolos ke Liga Europa.

Read more »

Lazio Vs Inter Milan: Cristian Chivu Tak Mau Tertipu Kemenangan di Serie ACristian Chivu berbicara peluang Inter meraih kemenangan melawan Lazio di final Coppa Italia 2025-2026.

Read more »