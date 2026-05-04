Inter Milan Tertarik pada Nico Paz, Namun Optimisme Terbatas

Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta, mengakui ketertarikannya pada gelandang Como 1907, Nico Paz, namun pesimis bisa mewujudkannya karena persaingan ketat dari klub-klub lain.

Giuseppe Marotta , presiden Inter Milan , dikabarkan sangat mengagumi bakat Nico Paz , gelandang muda yang tengah bersinar di Como 1907 . Namun, Marotta menyadari bahwa mendatangkan pemain asal Argentina ini tidak akan mudah, mengingat performa gemilangnya yang telah menarik perhatian banyak klub besar Eropa.

Nico Paz telah menjadi sorotan utama di Liga Italia sejak bergabung dengan Como 1907 pada musim panas 2024, setelah sebelumnya menjadi bagian dari akademi Real Madrid yang terkenal, La Fabrica. Kemampuan membaca permainan yang cerdas, penguasaan bola yang memukau, serta akurasi umpan yang presisi menjadi senjata utama Paz di lini tengah. Ia tidak hanya mampu mendikte tempo permainan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan peluang gol bagi rekan-rekannya.

Kehadirannya di Como 1907 secara instan mengubah dinamika tim, menjadikannya kekuatan yang patut diperhitungkan di Liga Italia. Como, di bawah asuhan Cesc Fabregas, telah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan berkat kontribusi penting dari pemain muda ini. Musim 2025-2026 menjadi saksi bisu peningkatan performa yang luar biasa dari Nico Paz. Ia tidak hanya menjadi pengatur serangan yang handal, tetapi juga mulai menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol.

Hingga saat ini, Paz telah berhasil mencetak 10 gol dan memberikan 6 assist di berbagai kompetisi yang diikuti Como 1907. Angka ini sangat mengesankan bagi seorang gelandang muda yang baru menginjakkan kaki di kompetisi sepak bola profesional Italia. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada statistik individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keseluruhan performa tim. Paz mampu menginspirasi rekan-rekannya untuk bermain lebih baik dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.

Kemampuannya dalam melakukan set-piece juga menjadi nilai tambah bagi Como 1907, seringkali menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan-pertandingan krusial. Perkembangan pesat yang ditunjukkan Nico Paz telah menarik perhatian pemandu bakat dari berbagai klub besar Eropa, termasuk Inter Milan. Inter Milan, yang selalu mencari pemain-pemain muda berbakat untuk memperkuat skuad mereka, melihat Nico Paz sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Giuseppe Marotta, presiden Inter Milan, sangat terkesan dengan visi bermain, kemampuan teknis, dan mentalitas kompetitif yang dimiliki oleh pemain muda ini.

Namun, Marotta menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Nico Paz akan sangat ketat. Selain Inter Milan, beberapa klub besar lainnya juga dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain asal Argentina ini. Como 1907 sendiri kemungkinan besar tidak akan mudah melepaskan aset berharga mereka, kecuali jika ada tawaran yang sangat menggiurkan. Situasi ini membuat Inter Milan harus bergerak cepat dan cerdas jika ingin mewujudkan ambisi mereka untuk mendatangkan Nico Paz ke Stadio Giuseppe Meazza.

Persaingan di bursa transfer pemain akan semakin sengit, dan Inter Milan harus mampu meyakinkan Nico Paz bahwa mereka adalah klub yang tepat untuk mengembangkan potensinya dan meraih kesuksesan di masa depan. Kemampuan finansial dan reputasi Inter Milan sebagai salah satu klub terbaik di Italia dapat menjadi modal penting dalam upaya mereka untuk merekrut pemain muda ini





