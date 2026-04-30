Inter Milan Tertarik Kiper Tottenham Vicario, Persetujuan Gaji Sudah Dicapai

Inter Milan dilaporkan serius mengejar perekrutan kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, dengan persetujuan gaji dan kontrak sudah tercapai. Tantangan utama adalah biaya transfer yang mencapai 15-20 juta euro. Vicario sendiri memuji performa rekan setimnya, Micky van de Ven, dalam final Liga Europa 2025. Sementara itu, Tottenham Hotspur berjuang di zona merah Liga Inggris, dan Inter Milan mempertimbangkan masa depan kiper mereka, Josep Martinez.

Kiper Tottenham Hotspur , Guglielmo Vicario , menjadi sorotan dalam pertandingan final Liga Europa melawan Manchester United di stadion San Mames, Bilbao, pada 21 Mei 2025. Prestasinya dalam pertandingan tersebut menarik perhatian Inter Milan , yang dilaporkan sedang serius mengejar perekrutannya.

Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, dikabarkan telah mengunjungi London pada Maret 2026 untuk bertemu dengan agen Vicario, Valerio Giufridda, setelah pertandingan Tottenham melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Inter Milan telah mencapai persetujuan dengan Vicario mengenai gaji dan durasi kontraknya. Selain itu, Vicario juga memuji performa rekan setimnya, Micky van de Ven, yang berhasil melakukan aksi penyelamatan spektakuler di garis gawang selama final Liga Europa 2025.

Namun, tantangan utama bagi Inter Milan adalah menyepakati biaya transfer Vicario dengan Tottenham Hotspur, yang diperkirakan mencapai 15-20 juta euro (sekitar 308-405 miliar rupiah). Sementara itu, Tottenham Hotspur sendiri sedang berjuang di zona merah Liga Inggris, hanya berjarak dua poin dari zona aman dengan empat pertandingan yang belum dimainkan. Inter Milan juga harus mempertimbangkan masa depan kiper mereka, Josep Martinez, yang sering menggantikan Yann Sommer. Dengan usia 27 tahun, Martinez diharapkan segera menjadi kiper utama.

Mantan kiper Inter Milan, Gianluca Pagliuca, mendukung keputusan Vicario untuk bergabung dengan Inter Milan. Pagliuca menyatakan bahwa Vicario telah membuktikan kualitasnya di liga top dunia dan memenangkan Liga Europa tahun lalu, meskipun Tottenham hampir terdegradasi musim ini. Dia menambahkan bahwa Vicario tidak mungkin membuat keputusan yang lebih baik, terutama dengan Inter Milan yang baru saja bermain di final Liga Champions. Pagliuca juga mengakui bahwa Vicario sedang menjalani musim buruk, tetapi seluruh tim kesulitan, bukan hanya dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan berita yang jernih, tepercaya, dan berimbang.

