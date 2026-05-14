Inter Milan's Bastoni's Future in Focus as Barcelona's Interest Intensifies

The future of Inter Milan's Alessandro Bastoni is in the spotlight as Barcelona's interest in the player intensifies. The Serie A club is believed to be at the forefront of negotiations for his transfer in the upcoming summer window.

Pemain Inter Milan , Alessandro Bastoni , mengontrol bola dalam pertandingan Serie A melawan AC Milan, Minggu (8/3/2026). Klub asal Catalunya itu disebut berada di posisi terdepan untuk mencoba merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas mendatang.

Situasi Bastoni di Inter kini menjadi perhatian besar menjelang berakhirnya musim. Spekulasi soal masa depannya terus berkembang seiring meningkatnya minat dari Barcelona. Laporan terbaru menyebut jendela transfer musim panas akan menjadi momen penentu apakah Bastoni tetap bertahan di Milan atau memulai tantangan baru bersama klub lain. Pemain Inter Milan, Alessandro Bastoni, melakukan pemanasan sebelum pertandingan Serie A melawan Parma, Senin (4/5/2026) dini hari WIB.

Meski Inter masih menyisakan dua pertandingan Serie A, persaingan gelar domestik sudah selesai setelah mereka memastikan keberhasilan di kompetisi lokal. Situasi itu membuat rumor transfer sejumlah pemain utama mulai menguat. Di Italia, mulai muncul keyakinan bahwa Bastoni mungkin sudah memainkan beberapa laga besar terakhirnya bersama Nerazzurri. Bek timnas Italia itu baru saja menyelesaikan musim yang dianggap sebagai yang terbaik dalam kariernya.

Bastoni dinilai berkembang menjadi salah satu bek paling komplet di sepak bola Eropa setelah membantu Inter meraih dua gelar domestik. Profilnya dianggap sangat cocok dengan kebutuhan Hansi Flick dan departemen olahraga Barcelona. Selama beberapa bulan terakhir, Barcelona memang mencari bek tengah berkaki kiri yang bisa menjadi pemimpin jangka panjang di lini belakang. Dari sejumlah nama yang dibahas internal klub, Bastoni disebut mendapat dukungan paling besar.

Laporan terbaru menyebut ketertarikan Barcelona tidak lagi sebatas pemantauan awal. Pembicaraan mengenai Bastoni disebut semakin intens dalam beberapa pekan terakhir. Informasi dari internal Inter juga mulai mengakui adanya tekanan yang datang dari Spanyol. Situasi itu membuat spekulasi mengenai masa depan Bastoni semakin sulit dihindari.

Presiden Inter Giuseppe Marotta bahkan mengakui bahwa Barcelona memang memantau situasi Bastoni dengan serius. Namun, ia mencoba mengecilkan pembicaraan mengenai kemungkinan negosiasi transfer. Untuk saat ini belum ada kesepakatan apa pun antara kedua klub. Inter juga diyakini tidak akan mempermudah proses negosiasi jika Barcelona benar-benar memutuskan untuk bergerak penuh mendatangkan Bastoni.

