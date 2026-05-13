Inter Milan Raih Scudetto ke-21, Cristian Chivu Apresiasi Player dan Pelatih Martinez

Inter Milan kembali menjadi juara Serie A Italia usai mengalahkan AS Roma dengan skor 3-0, berkat gol lepas Adam Marusic dan Lautaro Martinez. Cristian Chivu mengapresiasi jasa Martinez sebagai pelatih dan performa Inter Milan di kompetisi domestik.

Lautaro Martinez merayakan gol ketiga timnya dengan Marcus Thuram dalam pertandingan sepak bola Serie A Liga Italia antara Inter Milan vs AS Roma di stadion San Siro di Milan, pada 5 April 2026.

Dua gol Inter Milan diborong pada babak pertama melalui gol bunuh diri Adam Marusic pada menit ke-14 serta Lautaro Mertinez menit ke-35.

"Double? Ini sangat berarti, tidak mudah untuk memulai lagi setelah tahun lalu. Kami menjalani musim yang sangat penting dalam hal permainan, intensitas, dan hasil," kata Chivu kepada Mediaset dikutip dari Tutto Sport. Hasilnya, Inter Milan mampu membayar lunas lewat dua trofi bergengsi di Italia dan dianggapnya sangat berharga.

"Kritik? Kami tentu selalu banyak dibicarakan, atas apa yang kami lakukan. Tetapi kami harus melanjutkan jalan kami dan membawa gelar untuk Inter, yang sangat berarti bagi kami," tambahnya. Cristian Chivu merayakan raihan scudetto ke-21 setelah pertandingan sepak bola Serie A Liga Italia antara Inter Milan vs Parma di stadion Giuseppe Meazza di Milan, pada 3 Mei 2026.





