Inter Milan Raih Kemenangan 2-0 Melawan Como di Serie A

Inter Milan mempertahankan posisi puncak klasemen Serie A dengan kemenangan telak 2-0 atas Como di San Siro. Gol Esposito dan Thuram memastikan tiga poin penuh bagi The Nerazzurri.

Tim asal Milan, Inter Milan, berhasil mengamankan kemenangan penting dalam laga Serie A melawan Como di Stadion San Siro pada Minggu. The Nerazzurri menang telak dengan skor 2-0 berkat kontribusi gol dari Francesco Pio Esposito dan Marcus Thuram. Hasil ini sangat krusial bagi mereka yang sedang memperebutkan posisi teratas di klasemen liga.

Mekanisme Kemenangan Inter Milan di Rumah

Kemenangan ini lahir dari eksekusi taktis yang presisi di babak pertama. Pertandingan baru berjalan kurang dari 15 menit ketika Djed Spence memanfaatkan celah luas di sisi kanan pertahanan lawan. Spence mengoper bola silang yang tepat ke kaki Esposito.

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Striker itu mendahului bek penjaganya dan menendang bola melewati kiper Robert Sánchez. Inter tidak berhenti di situ. Tak lama kemudian, Federico Dimarco mengoper bola kepada Piotr Zielinski. Zielinski memberikan umpan silang keras yang tidak terantisipasi baik oleh lini pertahanan Como.

Marcus Thuram tidak membuang waktu untuk melepaskan tembakan keras. Bola itu masuk ke gawang dan memperlebar keunggulan Inter menjadi dua gol. Como kesulitan menciptakan peluang sejak dini dan jarang memasuki kotak penalti tim tuan rumah.

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Posisi Klasemen Serie A dan Reaksi Como

Hasil ini memperketat persaingan di papan atas klasemen Serie A. Saat ini, Lazio memimpin dengan 29 poin. Inter Milan berada di posisi kedua dengan 28 poin, diikuti oleh AS Roma yang memiliki 27 poin. AC Milan berada di posisi keempat dengan 24 poin, sementara Como tercatat memiliki 23 poin.

Bagi Como, kekalahan ini menjadi koreksi setelah penampilan luar biasa di kompetisi Eropa. Tim tersebut baru-baru ini mencatatkan rekor kemenangan besar 1-9 atas RC Lens di Liga Champions pada tengah pekan. Namun, performa mereka di Serie A menunjukkan penurunan signifikan di hadapan kiper Josep Martínez.

Dampak Nyata dan Prospek Pertandingan Berikutnya

Setelah jeda waktu istirahat, Inter Milan tetap menjadi tim yang lebih dominan dan terorganisir. Meskipun mereka kurang beruntung saat Dimarco melakukan tendangan voli yang meleset tipis dari gawang, mereka menguasai kendali permainan. Satu-satunya ancaman serius datang dari Nic Paz untuk tim tamu.

Penyerang Argentina itu berhasil menciptakan peluang namun gagal mengalahkan Josep Martínez yang menyelamatkan bola di tiang dekat. Nic Paz bahkan membentur mistar gawang pada menit-menit akhir. Upaya serangan Como mereda drastis setelah tembakan itu. Inter kini terus mengejar Lazio untuk meraih gelar juara.