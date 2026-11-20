Inter Milan memantau bek Lazio Oliver Provstgaard untuk memperkuat pertahanan musim 2027/2028. Langkah ini diambil sebagai antisipasi masalah cedera berulang pada John Stones.

Inter Milan secara resmi memasukkan nama bek Lazio, Oliver Provstgaard, ke dalam daftar pemantauan mereka. Langkah strategis ini diambil sebagai antisipasi jangka panjang terhadap kesehatan John Stones. Klub asal Milan ini tengah mencari opsi pengganti solid di lini pertahanan untuk mulai musim 2027/2028. Keputusan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas pertahanan setelah pergantian skuad sebelumnya.

Mekanisme Pertahanan Setelah Pergantian Bek Senior

Inter Milan membutuhkan penambahan tenaga di posisi bek tengah pasca musim panas 2026. Stefan de Vrij, Matteo Darmian, dan Francesco Acerbi resmi meninggalkan Nerazzurri setelah kontrak mereka berakhir pada Juni 2026. Klub berhasil mendatangkan John Stones secara gratis dari Manchester City sebagai langkah penguatan utama. Selain itu, Benjamin Pavard juga dipertahankan setelah menyelesaikan masa peminjamannya dari Marseille.

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Strategi ini diharapkan dapat menstabilkan garis pertahanan Inter untuk jangka panjang. Namun, manajemen menyadari bahwa ketergantungan pada satu pemain bek tengah berisiko tinggi. Oleh karena itu, pencarian alternatip seperti Provstgaard menjadi langkah preventif yang cerdas. Pemain berusia 23 tahun dari Denmark ini dinilai memiliki potensi besar untuk masa depan tim.

Posisi Lazio dan Tantangan Negosiasi Transfer

Lazio telah memasang harga yang cukup tinggi untuk mengunci Oliver Provstgaard. Nilai yang disebut-sebut mencapai angka 40 juta euro membuat transfer ini menjadi tantangan besar bagi Inter Milan. Harga tersebut menempatkan Inter dalam posisi sulit untuk merealisasikan rencana transfer di bursa Januari 2027. Manajemen Nerazzurri lebih memilih untuk menunggu hingga musim ini berakhir sebelum melakukan penawaran serius.

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Angka 40 juta euro tersebut merupakan hambatan signifikan bagi budget transfer Inter. klub dari Milan diperkirakan baru mampu mengajukan tawaran sesuai harga pasar setelah musim berjalan selesai. Strategi penantian ini memungkinkan Inter untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik. Mereka tidak ingin tergesa-gesa dalam transaksi nilai besar di tengah musim.

Dampak Cedera Stones dan Strategi Utilisasi Frattesi

Masalah kebugaran John Stones menjadi pemicu utama dipercepatnya pencarian alternatip. Bek timnas Inggris tersebut baru mencatatkan empat penampilan di semua kompetisi sepanjang musim 2026/2027. Ia mengalami cedera otot pada bagian fleksor paha kiri pada pertengahan September 2026. Cedera tersebut memaksanya untuk menepi hampir dua bulan dari aktivitas bersama tim.

Kondisi Stones sempat masuk daftar pemain cadangan dalam laga terakhir melawan Como. Namun, ia tidak mendapatkan kesempatan bermain dalam laga tersebut sebelum jeda internasional. Kontrak Stones bersama Inter masih berlaku hingga Juni 2028, tetapi risiko cedera berulang tetap ada. Manajemen mulai mempertimbangkan opsi tambahan untuk mendistribusikan beban pertahanan secara lebih baik.

Peluang Negosiasi Berbasis Kesepakatan Davide Frattesi

Inter memiliki peluang unik untuk memanfaatkan kesepakatan transfer Davide Frattesi dengan Lazio. Gelandang Italia tersebut bergabung dengan Biancocelesti pada musim panas lalu melalui skema pinjaman senilai 5 juta euro. Lazio memiliki opsi untuk mempermanenkan Frattesi dengan tambahan biaya 10 juta euro. Inter masih memegang klausul 50 persen dari keuntungan penjualan sang pemain ke klub lain.

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Negosiasi mengenai ketentuan kesepakatan Frattesi dapat menjadi alat tawar utama Inter Milan. Kedua klub dapat kembali membahas poin-poin tersebut untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Langkah ini berpotensi membantu Inter mendapatkan harga lebih rendah untuk Provstgaard pada musim panas mendatang. Integrasi strategi transfer ini menunjukkan pendekatan cerdas manajemen Inter dalam membangun skuad.