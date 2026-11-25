Inter Milan meraih kemenangan ketiga beruntun setelah mengalahkan Stuttgart 2-0 melalui gol Petar Sucic dan Lautaro Martinez di Liga Champions fase liga.

Inter Milan berhasil mengakhiri kisah kurang menyenangkan di Liga Champions dengan mengalahkan Stuttgart melalui skor telak 2-0 dalam pertandingan fase liga yang berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, di Milan, Italia.

Kemenangan ini sangat krusial bagi Nerazzurri karena menjadi kemenangan ketiga secara beruntun, sekaligus membalikkan posisi mereka dalam klasemen sementara setelah sebelumnya di bawah oleh Stuttgart hanya satu poin di awal pertemuan tersebut.

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Proses Pencapaian Gol Inter Milan

Pertandingan diwarnai oleh tekanan awal yang agresif dari Stuttgart, namun Inter Milan mampu mengubah situasi berkat eksekusi penalti yang presisi dan serangan balik yang mematikan di babak kedua.

Inter memecah kebuntuan skor pada menit ke-57 ketika wasit memberikan hadiah penalti setelah umpan silang Federico Dimarco mengenai tangan Vagnoman yang terangkat di dalam kotak terlarang.

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Petar Sucic maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna, mencetak gol pertama yang membawa Inter unggul 1-0 dan memberikan keuntungan strategis bagi tuan rumah untuk mengendalikan irama pertandingan.

Gol kedua yang memastikan keunggulan mutlak muncul pada menit ke-74, di mana Dimarco kembali menjadi inisiator melalui umpan silang yang mengarah kepada Lautaro Martinez.

Kapten Inter tersebut mengontrol bola dengan cermat sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper Stuttgart, Dennis Seimen, sehingga skor menjadi 2-0.

Respons Stuttgart dan Pertahanan Inter

Stuttgart tampil sangat agresif sejak menit pertama dengan mengirimkan umpan berbahaya dari sisi kiri melalui Maximilian Mittelstadt dan memaksa Josep Martinez melakukan penyelamatan penting dari tembakan keras Chris Fuhrich.

Tim tamu Jerman ini terus berusaha memberikan perlawanan di babak kedua, termasuk tembakan dari luar kotak penalti oleh Nartey yang hanya melambung di atas mistar gawang.

Di sisi lain, pertahanan Inter juga diuji oleh ancaman langsung, seperti tembakan Nartey dari jarak dekat yang berhasil diblokade oleh Yann Bisseck dengan solid.

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Inter sendiri sempat kehilangan peluang emas untuk memperbesar keunggulan di awal pertandingan, di mana Marcus Thuram gagal memanfaatkan kesalahan operan lawan dan Nicolo Barella hanya membenturkan tembakan melengkung pada tiang gawang.

Usaha Dimarco untuk menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas juga gagal karena ditepis secara akrobatik oleh Seimen, namun tekanan yang terus-menerus akhirnya membuahkan hasil di babak kedua.

Dampak Positif untuk Kualifikasi Fase Gugur

Hasil akhir 2-0 ini menempatkan Inter Milan di posisi yang lebih aman dalam persaingan menuju babak berikutnya, sekaligus memperbaiki momentum yang sempat merosot setelah memulai kompetisi dengan dua kekalahan beruntun.

Victory ini juga berarti Inter telah melewati Stuttgart dalam klasemen sementara fase liga, mengangkat moral tim dan membuktikan kemampuan mereka untuk bangkit di panggung Eropa.

Kemenangan ini memastikan Inter semakin dekat dengan tiket menuju fase gugur Liga Champions, sekaligus memberikan kepercayaan diri penuh kepada skuad Nerazzurri untuk melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi elit tersebut.