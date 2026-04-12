Inter Milan Mendekati Scudetto, Como Terlempar dari Zona Liga Champions

Inter Milan semakin kokoh di puncak klasemen Serie A setelah kemenangan Juventus atas Como, sementara Como harus rela terlempar dari zona Liga Champions.

Marc Oliver Kempf merayakan gol bersama rekan satu timnya dalam pertandingan sepak bola Serie A Liga Italia antara Como vs Juventus di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada 19 Oktober 2025. Hasil pertandingan ini memiliki dampak signifikan pada klasemen liga, terutama bagi Inter Milan dan Como 1907 . Inter Milan semakin mendekati gelar scudetto dengan mengumpulkan 75 poin, unggul sembilan poin dari Napoli yang berada di peringkat kedua.

Sementara itu, kekalahan ini mendorong Como 1907 keluar dari empat besar, yang berarti mereka keluar dari zona Liga Champions. Juventus berhasil menggeser mereka, menimbulkan kekecewaan bagi para penggemar Como. Pertandingan itu sendiri menampilkan dinamika yang menarik dan perubahan skor yang signifikan, mencerminkan intensitas persaingan di Serie A.\Pertandingan antara Como dan Juventus dimulai dengan pertarungan sengit di lini tengah selama 20 menit pertama. Kedua tim berjuang keras untuk menguasai bola dan mendikte permainan. Peluang pertama yang berarti datang pada menit ke-26, ketika tendangan jarak jauh dari Martin Baturina melambung di atas gawang Inter Milan. Namun, Como 1907 berhasil membuka skor melalui Alex Valle yang memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Nico Paz. Gol ini memberikan keunggulan 1-0 untuk Como. Jelang akhir babak pertama, Como semakin memperlebar keunggulan melalui gol jarak jauh Nico Paz, menjadikan skor 2-0. Inter Milan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui gol Marcus Thuram yang memanfaatkan umpan silang dari Nicolo Barella. Pertandingan ini menunjukkan kemampuan taktis dari kedua tim, serta kemampuan individu para pemain dalam menciptakan peluang dan mencetak gol.\Babak kedua dimulai dengan kejutan dari Inter Milan. Hanya empat menit setelah babak kedua dimulai, Marcus Thuram mencetak gol kedua untuk dirinya sendiri (brace), menyamakan kedudukan menjadi 2-2.





