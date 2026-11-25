Inter Milan meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions dengan skor 2-0 atas Stuttgart pada 25 November 2026. Gol dari Petar Sucic dan Lautaro Martinez memastikan posisi tim di babak berikutnya.

Tim Inter Milan berhasil mengalahkan Stuttgart dengan skor 2-0 dalam laga fase liga Liga Champions yang berlangsung di Milan, Italia, pada hari Rabu, 25 November 2026. Gol pertama dicetak oleh Petar Sucic melalui eksekusi penalti di menit ke-57, sedangkan gol kedua ditambahkan oleh kapten tim, Lautaro Martinez, pada menit ke-74. Hasil ini menandai kemenangan ketiga secara beruntun bagi Inter Milan setelah sempat mengalami dua kekalahan di awal putaran kompetisi.

Mekanisme Pencapaian Kemenangan Inter Milan

Strategi kemenangan Inter Milan dibangun melalui eksekusi standar yang presisi dan penyelesaian akhir yang tajam di kotak penalti Stuttgart. Pada menit ke-57, wasit memberikan hadiah penalti setelah umpan silang dari Federico Dimarco mengenai tangan pemain Stuttgart, Vagnoman, di dalam kotak terlarang. Petar Sucic maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk memberikan keunggulan 1-0 bagi tuan rumah.

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Keunggulan tersebut dipertahankan dan diperbesar oleh Inter Milan melalui koordinasi serangan yang lebih efektif. Pada menit ke-74, Dimarco kembali menjadi inisiator dengan mengirimkan umpan silang ke area penalti. Pio Esposito melakukan gerakan tipuan untuk membebaskan ruang bagi Lautaro Martinez. Kapten Inter tersebut mengontrol bola dan melepaskan tembakan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper Stuttgart, Dennis Seimen, sehingga skor menjadi 2-0.

Posisi Stakeholder dan Analisis Pertandingan Stuttgart

Sementara itu, Stuttgart tampil agresif sejak menit pertama dengan memberikan tekanan tinggi kepada pertahanan Inter Milan. Maximilian Mittelstadt sempat mengirimkan umpan berbahaya dari sisi kiri, dan Chris Fuhrich memaksa kiper Josep Martinez melakukan penyelamatan penting melalui tembakan kerasnya. Meskipun memiliki inisiatif awal, Stuttgart tidak mampu memanfaatkan peluang untuk membuka skor sebelum babak kedua dimulai.

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Inter Milan menghadapi tekanan yang sama pentingnya dengan peluang yang jarang tercipta di babak pertama. Marcus Thuram dan Henrikh Mkhitaryan mencoba menemukan celah melalui kombinasi serangan, namun penyelesaian akhir mereka belum cukup efektif. Inter Milan sempat memperoleh dua peluang besar dalam rentang waktu tiga menit, namun Thuram gagal memaksimalkan kesalahan operan lawan, dan tembakan Nicolo Barella hanya membentur tiang gawang.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya di Liga Champions

Kemenangan ini memberikan dampak signifikan bagi posisi klasemen sementara Inter Milan di fase liga Liga Champions. Sebelum pertandingan, Stuttgart unggul satu poin dari Inter Milan di klasemen, namun hasil akhir 2-0 membuat Inter berhasil melewati Stuttgart dalam peringkat sementara. Kemenangan ketiga beruntun ini membawa Inter Milan semakin dekat dengan jaminan lolos ke fase gugur kompetisi bergengsi UEFA.

Stuttgart masih berusaha memperkecil ketertinggalan hingga peluit panjang berbunyi, termasuk upaya Nartey yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan tembakan jarak dekat yang diblok oleh Yann Bisseck. Namun, pertahanan Inter Milan tetap solid dalam menggagalkan berbagai ancaman lawan. Momentum positif ini menjadi tambahan penting bagi Inter Milan dalam persaingan menuju babak berikutnya setelah mengawali kiprah kompetisi dengan hasil yang mengecewakan.