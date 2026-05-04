Inter Milan Juara Serie A! Drama Sepak Bola Nasional dan Internasional Terjadi

Inter Milan resmi meraih gelar juara Serie A 2025/2026 setelah mengalahkan Parma. Berita ini juga merangkum pertandingan-pertandingan penting lainnya di liga-liga top Eropa, perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, serta berita sepak bola dan olahraga lainnya dari dalam negeri dan internasional.

Pertandingan Inter Milan melawan Parma menjadi sorotan utama dalam lanjutan Serie A , di mana Inter Milan selangkah lagi meraih gelar Scudetto ke-21. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pada Senin, 4 Mei 2026, pukul 01.45 WIB ini bukan hanya perebutan poin, tetapi juga pertarungan harga diri dan posisi di klasemen.

Intensitas tinggi langsung terasa sejak awal pertandingan. Selain itu, Juventus juga berjuang untuk mengamankan tiket Champions League dalam pertandingan melawan Hellas Verona, dengan penampilan agresif dari pemain yang dijuluki La Joya. Kiper lawan menunjukkan kelasnya dengan refleks luar biasa, menggagalkan beberapa peluang emas tuan rumah. Pertandingan Roma melawan Fiorentina menjadi panggung adu taktik yang menarik, dengan Roma berusaha menguasai bola dan Fiorentina mengandalkan serangan balik cepat.

Inter Milan akhirnya mengunci gelar juara Serie A musim 2025/2026 setelah mengalahkan Parma dengan skor 2-0. Kejutan terjadi di Liga Inggris, di mana Chelsea dikalahkan oleh Nottingham Forest hanya dalam dua menit pertandingan berjalan. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, euforia sepak bola semakin terasa. Di kancah sepak bola nasional, Persib Bandung dan Persija Jakarta meraih kemenangan dalam lanjutan Super League 2025/2026.

Kemenangan dramatis Manchester United atas Liverpool 3-2 sempat diwarnai kabar kurang baik mengenai kesehatan Sir Alex Ferguson, yang sempat mengguncang mental tim. Teja Paku Alam, kiper Persib Bandung, mencatatkan 100 penampilan di kompetisi kasta tertinggi. PSBS Biak harus menerima kenyataan pahit terdegradasi dari liga utama setelah kekalahan telak dari Persebaya. Pelatih Arne Slot menyoroti peran VAR dan kebiasaan lengah timnya setelah kekalahan Liverpool dari Manchester United.

Pelatih Michael Carrick mengungkapkan bahwa mentalitas adalah kunci kemenangan Manchester United atas Liverpool, bukan taktik. Selain itu, seorang pria bersenjata celurit diamankan warga karena dianggap meresahkan. Ketegangan juga terjadi dalam Kongres FIFA 2026, di mana perwakilan Palestina menolak berjabat tangan dengan perwakilan Israel. Di dunia bulu tangkis, China berhasil meraih gelar Thomas Cup 2026 setelah mengalahkan Prancis 3-1, melanjutkan dominasinya





