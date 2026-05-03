Inter Milan Juara Serie A 2025/2026: Dominasi Nerazzurri Tak Terbendung!

Inter Milan resmi mengunci gelar juara Serie A musim 2025/2026 setelah mengalahkan Parma 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan dominasi Inter di liga Italia dengan 82 poin dan 21 gelar juara.

Inter Milan secara resmi mengamankan gelar juara Serie A musim 2025/2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Parma pada pekan ke-35 di Stadion Giuseppe Meazza, Senin (4/5/2026).

Kemenangan ini mengukuhkan dominasi Inter di liga Italia, dengan total 82 poin dari 35 pertandingan, unggul 12 poin dari Napoli yang berada di posisi kedua. Dengan hanya tersisa tiga pertandingan lagi, posisi Inter sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh tim lain. Pertandingan melawan Parma menjadi momen krusial yang memantapkan status Inter sebagai juara, memicu perayaan meriah di tribun San Siro. Gol-gol yang dicetak oleh Marcus Thuram di menit ke-45+1 dan Henrikh Mkhitaryan di menit ke-80 memastikan kemenangan telak bagi Nerazzurri.

Di balik keberhasilan ini, gelandang andalan Inter, Nicolo Barella, menyoroti pentingnya karakter kuat tim yang mampu tetap tenang dan fokus meski berada di bawah tekanan besar. Barella menekankan bahwa kemampuan Inter untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan adalah kunci utama kesuksesan mereka sepanjang musim. Ia menggambarkan betapa solidnya hubungan antar pemain di ruang ganti, di mana setiap individu memahami pentingnya mengenakan seragam Inter dan memberikan yang terbaik di lapangan.

Thuram, pencetak gol pembuka, juga memberikan pujian setinggi langit kepada rekan-rekannya atas kerja keras dan dedikasi mereka. Meskipun Inter telah mengamankan gelar juara, Thuram menegaskan bahwa semangat untuk menang tetap membara dalam diri setiap pemain. Ia mengungkapkan bahwa mencetak gol di laga penentu gelar adalah perasaan yang luar biasa, namun semua itu tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama tim yang solid. Statistik Inter musim ini sangat mengesankan, dengan 26 kemenangan dan hanya 5 kekalahan.

Pertahanan mereka menjadi yang terbaik di liga, hanya kebobolan 31 gol, sementara lini serang mereka tampil tajam dengan mencetak 82 gol. Kemenangan ini menambah koleksi trofi liga Inter menjadi 21, memperlebar jarak dengan para rival abadinya. Pelatih Cristian Chivu patut diacungi jempol atas keberhasilan membangun tim yang solid dan konsisten.

