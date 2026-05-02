Inter Milan Hampir Jadi Juara Serie A, Napoli Terpeleset di Como

Inter Milan kini hanya membutuhkan satu poin lagi untuk mengunci gelar juara Serie A 2025/2026 setelah Napoli gagal mencetak gol melawan Como. Sementara itu, PSBS Biak terdegradasi dari Liga 1 Indonesia, dan Ipswich Town dipastikan promosi ke Premier League.

Dalam laga Serie A pekan lalu, Como berhasil menahan Napoli dengan hasil imbang tanpa gol di markas mereka, Stadio Sinigaglia. Pertandingan ini menjadi titik balik dalam perburuan gelar musim 2025/2026, karena Inter Milan kini hanya membutuhkan satu poin lagi untuk secara matematis mengunci gelar juara.

Napoli, meskipun tampil dominan, gagal mencetak gol karena pertahanan solid Como yang digelar oleh Cesc Fabregas. Hasil ini sangat berharga bagi Como yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi, tetapi bagi Napoli, ini adalah pukulan besar dalam harapan mereka untuk meraih gelar. Sementara itu, Inter Milan kini berada di ambang sejarah. Dengan sisa pertandingan yang ada, Nerazzurri hanya perlu meraih satu poin lagi untuk memastikan diri sebagai juara.

Namun, menurut regulasi dan matematika, Inter masih harus memainkan pertandingan mereka sendiri untuk benar-benar mengunci gelar. Hal ini karena AC Milan, yang berada di posisi ketiga, masih memiliki peluang kecil untuk menyamai poin Inter jika mereka memenangkan semua pertandingan sisa dengan margin gol yang sangat besar. Oleh karena itu, skenario 'Juara tanpa bermain' tidak terjadi pada akhir pekan ini. Kini, seluruh mata tertuju pada laga Inter Milan berikutnya.

Dengan dukungan penuh pendukungnya di Giuseppe Meazza, satu hasil imbang atau kemenangan melawan Parma akan meresmikan bintang kedua di jersei Inter. Di sisi lain, Napoli kini harus fokus untuk mengamankan posisi kedua dari kejaran AC Milan yang terus menempel ketat. Sementara itu, di kompetisi lain, PSBS Biak harus menerima kenyataan pahit setelah dipastikan terdegradasi dari Liga 1 Indonesia. Kekalahan telak 4-0 dari Persebaya Surabaya menjadi faktor utama degradasi mereka.

Pelatih sementara PSBS Biak, Kahudi Widodo, mengakui bahwa faktor fisik dan masalah transisi negatif menjadi penyebab kekalahan tersebut. Di luar lapangan, kabar baik datang dari bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, yang klubnya, Ipswich Town, dipastikan promosi ke Premier League musim 2026/2027. Selain itu, studi terbaru mengungkap kesenjangan digital AI yang semakin lebar, mengancam keadilan sosial di masa depan. Di sisi teknologi, Motorola resmi rilis Moto G37, G37 Power, G47, dan G87 dengan spesifikasi lengkap dan harga terbaru.

Nigeria juga bangun Data Center AI menggunakan 50.000 lampu jalan pintar bertenaga surya, menawarkan solusi infrastruktur digital hemat energi





