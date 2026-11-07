Inter Milan Hadapi Como di Pekan ke-11 Serie A, Catat Sejumlah Rekor

Inter Milan menjamu Como pada pekan ke-11 Serie A dengan catatan rekor kemenangan beruntun atas Como dan performa gol kedua tim musim ini.

Inter Milan dijadwalkan menghadapi Como pada hari Minggu dalam lanjutan pekan ke-11 Serie A Italia. Laga ini menyimpan sejumlah rekor dan statistik menarik bagi kedua tim, terutama bagi Inter Milan yang selama ini mendominasi duel melawan Como di kompetisi tersebut.

Menurut catatan statistik dari Opta, Inter Milan meraih kemenangan dalam 11 pertandingan beruntun terakhir melawan Como di Serie A. Rangkaian ini menjadi rangkaian kemenangan beruntun terpanjang yang pernah diraih sebuah tim melawan satu lawan dalam sejarah kompetisi tersebut.

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Rekor Inter Milan Atas Como di Serie A

Inter Milan menjadi tim yang paling banyak mengalahkan Como di Serie A Italia, dengan total 21 kekalahan yang dijatuhkan kepada Como. Catatan ini menempatkan Inter Milan sebagai lawan paling sering memenangi duel dengan klub asal Como tersebut sepanjang sejarah liga.

Setelah kalah pada pertandingan kandang pertama melawan Como di Serie A pada tahun 1950, Inter Milan meraih kemenangan dalam seluruh 14 pertemuan berikutnya yang digelar di kandangnya. Dalam periode yang sama, Inter Milan juga mencatatkan nirbobol dalam 8 dari 9 pertandingan terakhirnya.

Rangkaian kemenangan kandang ini sulit dilampaui. Belum ada tim yang mencatatkan rangkaian kemenangan kandang beruntun melawan satu lawan yang lebih panjang, kecuali Fiorentina yang menang 16 kali melawan Cagliari, Lazio yang meraih 16 kemenangan melawan Triestina, dan Milan yang menang 15 kali melawan Cagliari.

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Inter Milan juga baru saja mengakhiri catatan tak terkalahkan dalam 19 pertandingan beruntun di Serie A, dengan 13 kemenangan dan 6 hasil imbang. Pada pertandingan terakhirnya, Inter Milan kalah dari Milan. Klub ini belum pernah menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi ini sejak periode antara Agustus dan September 2025, ketika mereka tumbang melawan Udinese dan Juventus.

Performa Inter Milan dan Como Musim Ini

Inter Milan mencetak 17 gol dalam 5 pertandingan kandang pertamanya di Serie A musim ini dan meraih kemenangan di seluruh laga tersebut. Dengan kondisi itu, Inter Milan berpeluang meraih kemenangan dalam 6 pertandingan kandang pertamanya di kompetisi ini.

Pencapaian meraih kemenangan dalam 6 pertandingan kandang pertama hanya pernah terjadi pada musim 1937-1938, 1950-1951, 1953-1954, dan 1979-1980. Selain itu, Inter tidak pernah mencetak lebih dari 17 gol dalam 6 pertandingan kandang pertamanya di liga selama 60 tahun terakhir, kecuali pada musim 1999-2000 dan 2021-2022 ketika mencetak 18 gol pada masing-masing musim.

Di sisi lain, Como mengumpulkan 23 poin dalam 10 pertandingan pertamanya di Serie A musim ini, setelah meraih 7 kemenangan, dua hasil imbang, dan menelan satu kekalahan. Angka ini menjadi rekor baru klub dari segi jumlah poin pada fase tersebut, melampaui 17 poin yang sebelumnya menjadi perolehan terbaik mereka.

Como juga mencetak 18 gol dalam 10 pertandingan pertama musim ini, melampaui rekor sebelumnya dari segi jumlah gol di kompetisi ini. Dalam 6 pertandingan tandang pertamanya, Como meraih 4 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, sehingga melampaui catatan terbaiknya pada fase serupa musim 2025-2026.

Pelatih Como, Cesc Fabregas, belum pernah mengalahkan Inter Milan dalam 6 pertemuan. Dari enam laga tersebut, Fabregas menelan 5 kekalahan dan satu kali imbang, sehingga catatan ini menjadi salah satu sorotan jelang pertandingan pekan ke-11.

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Statistik Umpan dan Serangan Terorganisir

Como dan Inter Milan memuncaki daftar tim dengan rangkaian umpan terbanyak yang melebihi 10 umpan di Serie A musim ini. Como mencatatkan 211 rangkaian, sedangkan Inter Milan mencatatkan 188 rangkaian.

Kedua tim juga memuncaki daftar tim yang paling banyak melakukan serangan terorganisir dari fase membangun permainan. Como melakukan 57 serangan, sementara Inter Milan melakukan 50 serangan.

Inter Milan dan Como masing-masing mencatatkan 81 perebutan bola tinggi di Serie A musim ini. Tidak ada tim yang mengungguli keduanya dalam aspek ini, kecuali Roma dengan 96 perebutan.

Meski demikian, Como unggul dalam memanfaatkan situasi tersebut. Como mencetak 4 gol dari perebutan bola tinggi, jumlah terbanyak di antara tim-tim di kompetisi ini, atau dua kali lipat dari Inter Milan yang hanya mencetak dua gol.

Marcus Thuram dan Tasos Douvikas dalam Sorotan

Marcus Thuram gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhirnya, setelah sebelumnya mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun. Penyerang Inter Milan itu belum pernah absen mencetak gol dalam pertandingan beruntun untuk periode yang lebih panjang di Serie A sejak periode antara Februari dan Maret, ketika ia puasa gol dalam 5 pertandingan beruntun.

Thuram mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan melawan Como di liga. Ia tidak pernah mencetak gol lebih banyak melawan tim lain kecuali Parma, dengan 5 gol dalam 5 pertandingan, dan Torino, dengan 7 gol dalam 5 pertandingan.

Penyerang Como, Tasos Douvikas, menghadapi Inter Milan, Cagliari, dan Milan dalam 3 pertandingan di Serie A tanpa mencetak gol maupun menciptakan gol. Jika Douvikas berhasil mencetak gol pada pertandingan mendatang, ia akan menjadi pemain kesepuluh yang mencapai angka dua digit gol di kandang dan tandang dalam 3 musim terakhir Serie A.