Inter Milan Gagal Amankan Scudetto Setelah Ditahan Imbang Torino

Inter Milan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Torino dalam pertandingan Serie A Italia, menunda perayaan scudetto mereka. Gol dari Marcus Thuram dan Yann Bisseck dibalas oleh Giovanni Simeone dan penalti Nikola Vlasic. Pelatih Cristian Chivu mengungkapkan kekecewaan dan menyoroti keputusan wasit yang merugikan.

Pertandingan Serie A Italia antara Torino dan Inter Milan yang berlangsung di Stadion Olimpiade Grande Torino , Turin, pada 26 April 2026, berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan bagi Inter Milan .

Tim besutan Cristian Chivu ini nyaris mengamankan gelar scudetto musim ini dengan kemenangan, namun keunggulan dua gol yang dicetak oleh Marcus Thuram dan Yann Bisseck berhasil dibatalkan oleh gol Giovanni Simeone dan penalti Nikola Vlasic. Hasil imbang ini membuat Inter Milan harus menunda pesta scudetto mereka dan masih harus berjuang untuk meraih poin yang dibutuhkan.

Meskipun mendominasi penguasaan bola dengan persentase mencapai 63 persen dan menciptakan jumlah tembakan yang sama dengan tuan rumah, yaitu 14 kali, Inter Milan gagal memanfaatkan peluang dengan efektif. Torino justru menunjukkan kualitas peluang yang lebih baik, dengan angka ekspektasi gol (Xg) mencapai 2,46, sementara Inter Milan hanya mencatatkan 1,46 Xg. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Inter Milan lebih banyak menguasai bola, Torino lebih efektif dalam menciptakan peluang berbahaya.

Setelah pertandingan, Cristian Chivu, pelatih kepala Inter Milan, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil imbang tersebut. Ia mengakui adanya penyesalan karena timnya sudah menguasai jalannya pertandingan, namun justru kebobolan di saat-saat terakhir ketika Torino menunjukkan energi yang lebih besar. Chivu juga menekankan bahwa dalam pertandingan sepak bola, selalu ada risiko kalah, terutama ketika berusaha untuk memperbesar keunggulan. Ia menambahkan bahwa fase musim ini tidaklah mudah dan kemenangan yang seharusnya solid 2-0 bisa berubah menjadi kekalahan dalam sekejap.

Chivu juga menyinggung keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya, yang semakin mempersulit perjuangan mereka untuk meraih kemenangan. Ia mengakui bahwa bermain di kandang lawan pada fase musim yang krusial, setelah menghabiskan banyak energi, bukanlah hal yang mudah. Situasi ini diperburuk oleh keputusan wasit yang kontroversial, yang berpotensi membuat comeback Torino semakin berbahaya. Chivu berharap timnya dapat belajar dari pengalaman ini dan bangkit kembali di pertandingan berikutnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang telah memberikan yang terbaik di lapangan. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh seluruh tim Inter Milan atas hasil imbang ini. Mereka merasa kehilangan kesempatan emas untuk mengamankan gelar scudetto lebih awal. Namun, Chivu tetap optimis bahwa timnya masih memiliki peluang untuk meraih gelar juara.

Ia meminta para pemainnya untuk tetap fokus dan berjuang hingga akhir musim. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari para penggemar Inter Milan, yang selalu setia memberikan semangat kepada tim. Selain itu, Chivu juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental para pemain, mengingat padatnya jadwal pertandingan di fase akhir musim. Ia berharap timnya dapat mengatasi tantangan ini dan meraih hasil yang terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya.

Inter Milan masih memiliki beberapa pertandingan tersisa untuk mengamankan gelar scudetto, dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. Pertandingan melawan Torino ini menjadi pelajaran berharga bagi Inter Milan, yang harus belajar untuk lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan menjaga konsentrasi hingga akhir pertandingan. Dukungan dari para penggemar dan kerja keras seluruh tim akan menjadi kunci keberhasilan Inter Milan dalam meraih gelar scudetto musim ini.

Inter Milan Torino Serie A Sepak Bola Italia Cristian Chivu Scudetto Marcus Thuram Yann Bisseck Giovanni Simeone Nikola Vlasic

