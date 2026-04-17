Inter Milan di Ambang Juara Serie A Setelah Kemenangan 2-0 atas Cagliari

Inter Milan semakin dekat dengan gelar Scudetto ke-21 setelah mengalahkan Cagliari 2-0 di kandang sendiri pada pekan ke-33 Serie A musim 2025-2026. Kemenangan ini memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen.

Inter Milan semakin dekat dengan pencapaian bersejarah merebut Scudetto ke-21 mereka setelah berhasil meraih tiga poin krusial dalam pertandingan pekan ke-33 Serie A musim 2025-2026. Di hadapan puluhan ribu pendukung yang memadati Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu (18/4/2026) WIB, tim berjuluk I Nerazzurri ini sukses mengamankan kemenangan 2-0 atas tamunya, Cagliari .

Kemenangan ini tidak hanya menambah keunggulan poin mereka di puncak klasemen, tetapi juga semakin mendekatkan mereka pada mahkota juara Liga Italia. Sejak menit-menit awal pertandingan, Inter Milan langsung menyadari bahwa mereka tidak bisa meremehkan Cagliari. Gawang mereka sudah mendapatkan ancaman serius di lima menit pertama laga. Serangan balik cepat dari tim tamu berhasil menciptakan peluang melalui tembakan Gianluca Gaetano dan kemudian Sebastiano Esposito. Ancaman dini ini sontak membuat para pemain Inter Milan tersadar dan meningkatkan intensitas serangan mereka. Dominasi jalannya pertandingan pun mulai diambil alih oleh tuan rumah. Peluang emas pertama bagi Inter datang pada menit ke-16 melalui Federico Dimarco. Sayangnya, Dimarco gagal memanfaatkan kemelut di depan gawang lawan meskipun sudah mendapatkan bola pantulan. Kegagalan tersebut seolah menjadi pemicu bagi Inter untuk terus menekan. Tak lama berselang, Henrikh Mkhitaryan sempat jatuh di dalam kotak penalti setelah berduel dengan pemain bertahan Cagliari. Para pemain dan suporter Inter berharap hadiah penalti, namun wasit bergeming dan menganggap kontak yang terjadi tidak cukup untuk diberikan hukuman penalti. Memasuki menit ke-35, tekanan dari La Beneamata semakin bertubi-tubi. Pertahanan Cagliari dipaksa bekerja ekstra keras untuk menahan gelombang serangan yang datang. Para pemain Inter menunjukkan determinasi tinggi untuk memecah kebuntuan dan memanfaatkan setiap celah yang ada. Umpan-umpan silang dari sisi sayap, tendangan dari luar kotak penalti, serta permainan kombinasi di lini tengah terus dilancarkan. Semangat juang para pemain Inter terlihat jelas, mereka tidak memberikan ruang bagi Cagliari untuk mengembangkan permainan. Setiap penguasaan bola dimanfaatkan untuk membangun serangan balik yang cepat dan mematikan. Para pemain lini tengah seperti Nicolò Barella dan Hakan Çalhanoğlu berperan vital dalam mengalirkan bola dan menciptakan peluang. Lini pertahanan yang dikomandoi oleh Alessandro Bastoni juga tampil solid, meminimalisir peluang bagi Cagliari untuk melakukan serangan balik berbahaya. Kiper Inter, Yann Sommer, juga beberapa kali sigap dalam mengantisipasi tendangan spekulatif dari tim tamu. Permainan fisik yang ditampilkan kedua tim menambah tensi pertandingan. Beberapa pelanggaran keras terjadi, namun wasit berhasil menjaga kendali pertandingan dengan baik. Sorakan dukungan dari para suporter terus membahana, memberikan energi tambahan bagi para pemain Inter untuk terus berjuang demi meraih kemenangan. Memasuki babak kedua, Inter Milan tidak mengendurkan serangan. Tekanan yang mereka berikan sejak awal pertandingan akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-58, Lautaro Martínez berhasil membuka keunggulan bagi Inter Milan. Sebuah skema serangan yang dibangun dengan baik dari lini tengah diakhiri dengan umpan terobosan akurat yang berhasil dikejar oleh sang kapten. Dengan tenang, Lautaro berhasil mengecoh kiper Cagliari dan menceploskan bola ke gawang kosong. Gol ini disambut sorakan gemuruh dari para pendukung tuan rumah yang semakin yakin dengan potensi kemenangan tim kesayangan mereka. Setelah unggul, Inter Milan tidak lantas bermain bertahan. Mereka tetap berusaha menambah keunggulan untuk memastikan kemenangan dan memperbaiki selisih gol. Serangan demi serangan terus dilancarkan, menguji ketangguhan pertahanan Cagliari yang mulai terlihat kelelahan. Pada menit ke-75, Inter Milan berhasil menggandakan keunggulan mereka. Kali ini, gol dicetak oleh Denzel Dumfries yang berhasil menyambut umpan silang mendatar dari sisi kanan penyerangan. Dengan sundulan terarah, Dumfries tidak memberikan kesempatan bagi kiper lawan untuk bereaksi. Gol kedua ini semakin memantapkan posisi Inter Milan dalam pertandingan. Cagliari yang tertinggal dua gol berusaha untuk bangkit dan mencari gol balasan, namun solidnya pertahanan Inter Milan membuat mereka kesulitan menciptakan peluang yang berarti. Upaya-upaya serangan yang dilancarkan oleh tim tamu selalu berhasil dipatahkan oleh barisan belakang Inter yang disiplin. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga kebugaran tim dan memberikan kesempatan bermain bagi pemain lain. Namun, pergantian tersebut tidak mengurangi intensitas serangan Inter. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Inter Milan tetap bertahan. Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Inter Milan dalam perburuan Scudetto. Mereka kini hanya membutuhkan beberapa poin lagi untuk memastikan gelar juara musim ini. Performa konsisten yang ditunjukkan oleh tim sepanjang musim menjadi bukti bahwa mereka layak untuk meraih gelar Serie A ke-21. Para pemain merayakan kemenangan ini bersama para pendukung, menunjukkan kebersamaan yang kuat dalam mencapai tujuan akhir. Atmosfer di stadion begitu hangat, dipenuhi dengan sukacita dan harapan besar akan masa depan tim. Keberhasilan ini juga merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari manajemen, staf pelatih, hingga para pemain. Dukungan yang luar biasa dari para suporter juga menjadi faktor penting yang selalu membangkitkan semangat juang para pemain di setiap pertandingan. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, Inter Milan memiliki peluang sangat besar untuk segera mengunci gelar juara Serie A musim ini, meneruskan tradisi kejayaan mereka di kancah sepak bola Italia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klasemen Liga Italia: Inter Milan Mantap di Puncak, Kapan Pastikan Scudetto?Simak klasemen Liga Italia Serie A terbaru jelang putaran akhir pekan ini.

Read more »

Alasan Chivu Disamakan dengan Mourinho Usai Konferensi PersPelatih Inter Milan, Cristian Chivu, baru-baru ini mendapat perbandingan dengan mantan pelatihnya, Jose Mourinho.

Read more »

Inter Milan Hadapi Cagliari Demi Jaga Momentum Puncak Klasemen Serie AInter Milan akan menjamu Cagliari di Stadion San Siro pada pekan ke-33 Serie A 2025/2026. Tim asuhan Cristian Chivu yang memimpin klasemen sementara ini bertekad meraih tiga poin penuh untuk memperlebar jarak dari Napoli dan semakin kokoh di puncak, sementara Cagliari berjuang menjauh dari zona degradasi.

Read more »

Live Streaming Inter vs Cagliari - Link Nonton Serie A/Liga Italia di VidioLink live streaming Inter Milan vs Cagliari di pekan ke-33 Serie A 2025-2026. Nonton siaran langsung Liga Italia di Vidio jam 01.45 WIB!

Read more »

Prediksi Duel Sengit Gelandang Inter Milan vs Cagliari, Perebutan Poin krusial ScudettoLanjutan Serie A musim 2025/2026 mempertemukan Inter Milan melawan Cagliari di Stadion Giuseppe Meazza. Inter Milan memimpin klasemen dan berambisi mempercepat peraihan Scudetto. Duel kunci diprediksi terjadi di lini tengah antara Henrikh Mkhitaryan dan Gianluca Gaetano. Pertandingan disiarkan langsung ANTV.

Read more »

Hasil Inter Vs Cagliari 3-0, Nerazzurri Jauhkan Jarak dari NapoliKemenangan 3-0 diraih Inter Milan atas Cagliari dalam lanjutan Serie A 2025-2026, Sabtu (18/4/2026) dini hari WIB.

Read more »