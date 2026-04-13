Inter Milan Dekati Scudetto Usai Kalahkan Como dalam Pertandingan Dramatis

Inter Milan meraih kemenangan krusial 4-3 atas Como dalam laga tandang yang menegangkan, semakin memantapkan posisi mereka di puncak klasemen Liga Italia dan mendekati gelar juara.

Waktu baca 2 menit. Perayaan gol Denzel Dumfries setelah mencetak gol untuk Inter Milan dalam pertandingan Liga Italia 2025/26 melawan Como di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Minggu (12/4/2026). Inter.it Jakarta (ANTARA) - Inter Milan semakin mendekati gelar juara Liga Italia ( Scudetto ) setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Como 1907 di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Senin dini hari WIB.

Tambahan tiga poin vital ini mengukuhkan Nerazzurri di puncak klasemen, unggul jauh sembilan angka dari pesaing terdekat mereka, dengan enam pertandingan tersisa di musim ini. Inter kini mengumpulkan 72 poin, sementara Como gagal menggeser Juventus dari posisi empat besar. Como saat ini mengoleksi 58 poin, hanya terpaut dua poin dari Si Nyonya Tua yang berada di zona Liga Champions, demikian yang dilaporkan oleh laman resmi legaserie a. Pertandingan ini berlangsung sengit sejak awal. Inter datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah pesaing terdekat mereka, Napoli, mengalami kegagalan meraih kemenangan. Namun, Como justru memberikan kejutan dengan performa yang kuat sejak awal pertandingan, menciptakan sejumlah peluang berbahaya yang mengancam gawang Inter. Tuan rumah berhasil membuka keunggulan pada menit ke-36 melalui gol yang dicetak oleh Alex Valle, yang memanfaatkan bola rebound hasil tepisan kiper Yann Sommer. Skor berubah menjadi 0-1 untuk keunggulan Como. Menjelang turun minum, Como berhasil menggandakan keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Nico Paz, yang melepaskan tembakan akurat ke pojok gawang Inter, membuat skor menjadi 0-2. Inter tidak menyerah meskipun tertinggal dua gol. Di akhir babak pertama, Marcus Thuram berhasil memperkecil ketertinggalan setelah menerima umpan matang dari Nicolo Barella, mengubah skor menjadi 1-2. Pada babak kedua, Inter tampil lebih agresif dan langsung menekan pertahanan Como. Hanya beberapa menit setelah jeda, Thuram kembali mencetak gol, lagi-lagi memanfaatkan assist dari Barella, sehingga kedudukan menjadi imbang 2-2. Momentum pertandingan kemudian sepenuhnya berpihak pada Inter. Pada menit ke-58, Denzel Dumfries berhasil membawa tim tamu berbalik unggul berkat sundulan keras memanfaatkan umpan bola mati dari Hakan Calhanoglu. Inter semakin menjauh setelah Dumfries mencetak gol keduanya melalui situasi kemelut di depan gawang, memperlebar skor menjadi 4-2. Meskipun Como sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol penalti yang dicetak oleh Lucas Da Cunha di penghujung laga, usaha tersebut tidak cukup untuk menghindari kekalahan. Jean Butez; Ignace van der Brempt, Diego Carlos, Marc-Oliver Kempf, Alex Valle; Sergi Roberto, Maximo Perrone; Assane Diao, Nico Paz, Martin Baturina; Tasos Douvikas. Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inter Milan Dekati Bek Sassuolo Tarik Muharemovic, Juventus Ikut DiuntungkanInter Milan dikabarkan sedang dalam negosiasi intensif untuk mendatangkan bek Sassuolo, Tarik Muharemovic, pada bursa transfer musim panas 2026. Meskipun ada kesepakatan dasar dengan pemain, kesepakatan dengan Sassuolo masih belum tercapai. Juventus berpotensi diuntungkan karena memiliki klausul terkait penjualan Muharemovic.

Read more »

Inter Milan Intip Peluang Transfer Gelandang Como 1907Jadwal Liga Italia Como vs Inter Milan dalam pekan ke-32 di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada hari Minggu (12/4/2026) waktu setempat

Read more »

Prediksi Como vs Inter Milan: Misi Nerazzurri Dekati ScudettoDuel sengit Como vs Inter Milan di Liga Italia pekan ini!

Read more »

Como 1907 Vs Inter Milan: Target Khusus Fabregas Saat Hadapi NerazzurriCesc Fabregas meminta anak asuhnya tampil lebih agresif saat menghadapi Inter Milan pada pekan ke-32 Liga Italia.

Read more »

Inter kian dekati Scudetto setelah menang dramatis 4-3 lawan ComoInter Milan semakin mendekat ke gelar juara Liga Italia (Scudetto) setelah menang dramatis 4-3 atas Como 1907 di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Senin dini ...

Read more »

Rating Pemain Como 1907 dalam Laga Mendebarkan Lawan Inter MilanBerikut adalah rating para pemain Como 1907 dan pelatih Cesc Fabregas usai laga mendebarkan lawan pemuncak klasemen Inter Milan.

Read more »