Inter Milan Dekati Scudetto ke-21 Usai Jungkalkan Cagliari 3-0

Inter Milan semakin memantapkan posisinya di puncak klasemen Serie A dengan kemenangan 3-0 atas Cagliari. Nicolo Barella menjadi bintang lapangan dengan kontribusi gol dan assist, serta memompa tempo permainan tim. Kemenangan ini memperlebar jarak 12 poin dari Napoli dan mendekatkan Inter pada gelar juara Serie A ke-21.

Inter Milan semakin dekat dengan gelar Serie A ke-21 mereka setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Cagliari di kandang sendiri, San Siro, pada Sabtu dini hari WIB. Kemenangan ini memperlebar keunggulan mereka menjadi 12 poin dari Napoli, pesaing terdekat di klasemen sementara Liga Italia. Pertandingan babak pertama menunjukkan permainan yang ketat dari kedua tim, dengan Inter Milan kesulitan menembus pertahanan kokoh Cagliari.

Namun, memasuki babak kedua, tim asuhan Simone Inzaghi menampilkan performa yang berbeda. Kunci perubahan ini terletak pada penampilan gemilang Nicolo Barella. Gelandang tim nasional Italia ini mengambil alih kendali permainan, meningkatkan tempo serangan, dan berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-52. Berkat umpan terukur dari Federico Dimarco, Marcus Thuram sukses mengkonversi peluang menjadi gol pembuka yang vital. Gol ini menjadi gol ke-11 Thuram musim ini, sementara Dimarco mencatatkan assist ke-16. Tak berhenti di situ, Barella sendiri turut mencatatkan namanya di papan skor hanya empat menit berselang. Melalui kemelut di depan gawang Cagliari, tendangan keras kaki kanannya menghujam sudut kanan atas gawang lawan, menggandakan keunggulan Inter. Momen gol spektakuler ini disambut suka cita oleh rekan-rekannya, termasuk Thuram yang turut merayakan dengan mengangkat Barella. Di pengujung pertandingan, tepatnya pada menit ke-90+2, Inter Milan memastikan kemenangan telak melalui gol Piotr Zielinski. Pemain pengganti ini menyelesaikan kerjasama tim yang apik, diawali pergerakan Ange-Yoan Bonny di sisi kiri yang memberikan umpan kepada Andy Diouf, lalu bola diteruskan ke Denzel Dumfries. Dumfries kemudian memberikan operan kepada Zielinski yang berlari menusuk dari lini kedua, dan tendangan kaki kanan gelandang Polandia itu tak mampu dihalau oleh kiper Cagliari, Elia Caprile. Dengan tambahan tiga poin, Inter Milan kini mengoleksi 78 poin di puncak klasemen. Sementara itu, Napoli yang berada di posisi kedua akan menghadapi Lazio di pertandingan mereka selanjutnya. AC Milan menempati posisi ketiga, tertinggal 15 poin dari Inter. Nicolo Barella, yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga ini, menyatakan kebahagiaannya atas antusiasme para suporter dan pentingnya meraih kemenangan setelah musim lalu yang penuh tantangan. Pengalaman kekalahan tipis dari Napoli di musim sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk tetap fokus dan tidak meremehkan lawan di sisa lima pertandingan. Barella, yang juga menjabat sebagai kapten dalam laga tersebut, menunjukkan jiwa kepemimpinannya dengan memberikan penghargaan pemain terbaik kepada Thuram dan memuji penampilan solid kiper Josep Martinez. Ia menekankan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Inter Milan juga berhasil mencatat clean sheet untuk pertama kalinya dalam enam pertandingan terakhir, sebuah pencapaian penting dalam membenahi lini pertahanan mereka, meskipun tanpa kehadiran Alessandro Bastoni. Stefan de Vrij, yang tampil sebagai bek tengah, mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya tim dalam memperbaiki lini pertahanan. Ia menegaskan bahwa meski keunggulan cukup jauh, mentalitas untuk terus menang harus dipertahankan di setiap pertandingan sisa. De Vrij menambahkan bahwa tim Inter Milan telah tertanam mentalitas juara dan selalu bangkit dari kekalahan, dengan tujuan utama memenangkan dua trofi musim ini. Bagi Cagliari, kekalahan ini tentu mengecewakan. Mereka sempat menampilkan permainan yang solid di babak pertama dan menciptakan beberapa peluang, termasuk tiga tendangan sudut dalam sepuluh menit awal pertandingan





