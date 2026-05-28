Inter Milan dan Liverpool Negosiasi Transfer Curtis Jones, Jarak Harga Mulai Merapat

Inter Milan dan Liverpool깁s sedang dalam fase negosiasi terkait transfer gelandang Curtis Jones. Setelah pertemuan di Monte Carlo, kedua klub sedikitnya mengurangi selisih harga. Inter bersedia menawarkan hingga 25 juta euro plus bonus, sementara Liverpool menuntut 30-35 juta euro. Poin lain yang dibahas adalah klausul penjualan kembali. Jones adalah produk akademi Liverpool yang kontraknya akan habis musim depan.

Gelandang Liverpool Curtis Jones menjadi incaran utama Inter Milan untuk memperkuat lini tengah musim depan. Pembicaraan antara kedua klub baru saja digelar di Monte Carlo pada Rabu waktu setempat, menandakan keseriusan Inter dalam menggaet pemain berusia 25 tahun tersebut.

Upaya mendatangkan Jones sebelumnya juga telah dilakukan pada bursa transfer Januari, tetapi negosiasi saat itu tidak mencapai titik kesepakatan final. Saat ini, nama Jones menduduki prioritas pertama Inter untuk posisi gelandang, mengalahkan pemain AS Roma, Manu Kone, yang kini berada di daftarCadangan. Jones adalah produk akademi Liverpool sejak usia sembilan tahun dan telah mengumpulkan 228 penampilan kompetitif bersama tim utama, termasuk 153 pertandingan di Premier League.

Kontraknya di Anfield akan berakhir pada musim panas tahun depan, sehingga Napoli memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemain tersebut dengan harga lebih rendah dibanding nilai pasar normal. Laporan mengindikasikan Liverpool meminta biaya transfer antara 30 hingga 35 juta euro, sementara Inter awalnya menawarkan sekitar 22 juta euro dan bersedia meningkatkan menjadi 25 juta euro melalui bonus. Setelah pertemuan terakhir, sinyal positif muncul karena jarak antara dua penawaran mulai merapat. Selain nominal transfer, pembicaraan masih berfokus pada klausul penjualan kembali.

Inter menginginkan persentase klausul tersebut rendah untuk menjaga fleksibilitas di masa depan, sementara Liverpool ingin bagian lebih besar jika harga final akhirnya turun dari permintaan awal. Perbedaan ini membutuhkan tahap negosiasi lanjutan. Namun, peluang untuk mencapai kesepakatan tetap terbuka dalam waktu dekat. Inter tengah menyiapkan regenerasi lini tengah setelah musim yang panjang dan melihat Jones cocok karena pengalaman, usia matang, serta kemampuan bermain di berbagai posisi.

Kehadirannya diharapkan memberikan variasi taktis bagi pelatih Inter. Inter kini menunggu respons selanjutnya dari Liverpool sebelum mengajukan proposal akhir. Di sisi lain, Liverpool mungkin akan mempertimbangkan penawaran yang disesuaikan dengan kondisi kontrak Jones yang hampir habis. Langkah kedua klub ini penting bagi both parties: Inter untuk memperkuat skuat, dan Liverpool untuk mendapatkan imbalan walaupun pemain akan bebas bergabung dengan klub mana pun setelah kontrak berakhir.

News tambahan: AC Milan disebut dalam konteks ultras yang meminta Zlatan Ibrahimovic pergi setelah Allegri dipecat, namun informasi ini terpisah dari utama





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Curtis Jones Inter Milan Liverpool Transfer Gelandang Monte Carlo Klausul Penjualan Kembali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Enggan Pensiun, Henrikh Mkhitaryan Ingin Bertahan di Inter Milan Satu Musim LagiGelandang Henrikh Mkhitaryan memutuskan bertahan di Inter Milan untuk satu musim tambahan hingga tahun 2027 mendatang.

Read more »

Inter sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut bintang Liverpool dalam transfer musim panas yang mengejutkanInter Milan sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk merekrut gelandang Liverpool, Curtis Jones, pada bursa transfer musim panas ini. Juara Serie A tersebut mengincar pemain berusia 25 tahun itu, yang ingin mendapatkan waktu bermain reguler setelah musim tanpa gelar bersama The Reds.

Read more »

Inter Milan Buka Komunikasi dengan Liverpool untuk Transfer Pemain IniInter Milan dikabarkan kembali menego Liverpool untuk mendaratkan Curtis Jones di musim panas nanti.

Read more »

Curtis Jones Mulai Gerah di Liverpool, Inter Milan Langsung Tancap Gas Gelar Negosiasi Dengan The RedsInter Milan dikabarkan membuka negosiasi dengan Liverpool untuk mendatangkan Curtis Jones yang mulai mempertimbangkan hengkang dari Anfield.

Read more »