Inter Milan Comeback Dramatis, Kalahkan Como 4-3

Inter Milan berhasil meraih kemenangan dramatis atas Como dengan skor 4-3 dalam pertandingan Serie A yang menegangkan. Sempat tertinggal, Inter bangkit dan membalikkan keadaan, memperkokoh posisi di puncak klasemen.

Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dramatis 4-3 atas Como dalam laga Serie A yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) dini hari WIB. Pertandingan yang digelar di Stadio Giuseppe Sinigaglia ini menyajikan laga yang penuh dengan drama, di mana Como sempat unggul dua gol sebelum akhirnya Inter menunjukkan mental juara mereka. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Nerazzurri di puncak klasemen, memperlebar jarak dengan para pesaing menjadi sembilan poin.

Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, Como langsung menunjukkan permainan agresif mereka sejak awal. Beberapa peluang berbahaya berhasil diciptakan oleh pemain-pemain Como seperti Anastasios Douvikas dan Álex Valle, namun pertahanan Inter yang solid masih mampu menahan gempuran tersebut. Kebuntuan akhirnya terpecah pada menit ke-36 ketika Álex Valle berhasil mencetak gol melalui tendangan rebound setelah Yann Sommer gagal mengamankan bola dengan sempurna. Gol ini memberikan semangat bagi tim tuan rumah. Jelang turun minum, Como semakin memperlebar keunggulan melalui gol indah yang dicetak oleh Nico Paz dengan tendangan kaki kiri yang meluncur deras ke tiang jauh, membuat skor menjadi 2-0. Inter Milan yang tertinggal dua gol tidak menyerah begitu saja. Di menit-menit akhir babak pertama, Marcus Thuram berhasil memperkecil ketertinggalan dengan memanfaatkan umpan matang dari Nicolò Barella, mengubah skor menjadi 2-1 dan memberikan harapan bagi tim tamu untuk bangkit di babak kedua. Memasuki babak kedua, Inter Milan tampil dengan semangat yang lebih membara. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan dan berhasil menyamakan kedudukan hanya dalam waktu empat menit. Marcus Thuram kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan terukur dari Nicolò Barella, menjadikan skor imbang 2-2. Momentum berbalik sepenuhnya ke kubu Inter. Pada menit ke-58, Denzel Dumfries berhasil membawa Inter berbalik unggul melalui sundulan memanfaatkan tendangan bebas yang dieksekusi dengan sempurna oleh Hakan Çalhanoğlu. Como mencoba untuk bangkit dan menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun ketangguhan kiper Yann Sommer di bawah mistar gawang Inter berhasil menggagalkan semua usaha mereka. Inter justru semakin memperlebar keunggulan. Denzel Dumfries kembali mencetak gol, kali ini melengkapi brace-nya, setelah memanfaatkan situasi di kotak penalti. Skor berubah menjadi 4-2 untuk keunggulan Inter. Como hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol penalti yang dicetak oleh Lucas Da Cunha di menit-menit akhir pertandingan, setelah pelanggaran terhadap Nico Paz di dalam kotak penalti. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan Como dari kekalahan. Pertandingan berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Inter Milan. Hasil pertandingan ini menjadi sinyal kuat kebangkitan Inter Milan di bawah arahan pelatih Cristian Chivu. Nerazzurri semakin dekat dengan ambisi mereka untuk meraih gelar Serie A ke-21, didukung oleh catatan impresif dengan meraih 10 kemenangan dari 12 laga tandang terakhir mereka. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Como yang harus mengakhiri tren positif mereka dengan delapan pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi. Kekalahan ini juga menggagalkan ambisi tim asuhan Cesc Fàbregas untuk menembus empat besar klasemen. Susunan pemain dalam pertandingan ini adalah sebagai berikut: Como: Jean Butez; Ignace van der Brempt, Diego Carlos, Marc-Oliver Kempf, Alex Valle; Sergi Roberto, Maximo Perrone; Assane Diao, Nico Paz, Martin Baturina; Tasos Douvikas. Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram. Pertandingan yang penuh dengan drama dan perubahan skor ini menjadi bukti betapa sengitnya persaingan di Serie A musim ini





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Milan Como Serie A Marcus Thuram Denzel Dumfries

United States Latest News, United States Headlines

