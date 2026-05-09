Integritas Pengadaan Barang Jasa Kemensos dan Kilas Balik Peristiwa Nasional Terbaru

Mengulas langkah preventif Kementerian Sosial bersama KPK dalam program Sekolah Rakyat, tantangan berat Timnas Indonesia di Piala Asia, serta berbagai dinamika sosial di daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Wakil Ketua Ibnu Basuki Widodo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif Kementerian Sosial dalam melakukan konsultasi mendalam terkait prosedur pengadaan barang dan jasa.

Langkah preventif ini dipandang sebagai bentuk komitmen serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program strategis dapat terserap dengan tepat sasaran tanpa ada kebocoran anggaran. Ibnu Basuki Widodo secara tegas menyatakan dukungannya terhadap berbagai program strategis pemerintah, namun ia memberikan peringatan keras agar seluruh pihak yang terlibat tidak mencoba bermain-main atau melakukan manipulasi dalam pelaksanaannya.

Dalam keterangannya pada hari Sabtu tanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh enam, ia menekankan bahwa dukungan KPK terhadap program-program baik tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan yang dapat merugikan negara. Fokus utama dari pertemuan koordinasi ini adalah untuk mencari masukan konkret terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat.

Gus Ipul, yang hadir dalam pertemuan di Gedung KPK pada Jumat tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh enam, menegaskan bahwa program strategis Presiden dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah program mulia yang tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Beliau mengakui bahwa dalam diskusi tersebut, pihak Kemensos menerima banyak catatan penting, masukan, serta poin-poin koreksi yang akan dijadikan landasan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Saat ini, Kementerian Sosial sedang menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari KPK yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman resmi dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di internal kementerian tersebut. Beralih ke ranah olahraga, dunia sepak bola tanah air sedang menjadi sorotan menyusul hasil drawing Piala Asia dua ribu dua puluh tujuh. Timnas Indonesia mendapatkan tantangan yang sangat berat setelah tergabung dalam Grup F, di mana mereka harus berhadapan dengan raksasa Asia seperti Jepang, Qatar, dan Thailand pada babak penyisihan grup.

Meskipun berada dalam situasi yang sulit, pelatih John Herdman tidak menunjukkan sikap pesimis. Sebaliknya, Herdman justru mengakui adanya ekspektasi yang sangat tinggi dari para suporter Garuda terhadap penampilan Timnas Indonesia. Di sisi lain, pelatih Qatar, Julen Lopetegui, menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa dengan menargetkan gelar juara hattrick bagi Qatar setelah melihat komposisi grup tersebut.

Sementara itu, kabar kurang menggembirakan datang dari Timnas Indonesia U-17 yang baru saja menelan kekalahan dengan skor nol dua saat menghadapi Qatar di Lapangan A King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Sabtu malam WIB. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad muda Indonesia karena membuat langkah mereka menuju Piala Dunia U-17 menjadi semakin terjal dan sulit. Meskipun demikian, semangat juang para pemain muda tetap diapresiasi sebagai bagian dari proses pembelajaran internasional untuk meningkatkan kualitas permainan di masa depan.

Di tingkat regional, dinamika kepemimpinan dan peristiwa sosial turut mewarnai pemberitaan nasional. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pendaki akibat aktivitas erupsi Gunung Dukono yang terjadi pada Jumat tanggal delapan Mei dua ribu dua puluh enam. Peristiwa alam ini menjadi pengingat akan bahaya aktivitas vulkanik di wilayah tersebut dan pentingnya kewaspadaan bagi para wisatawan maupun pendaki. Di sisi lain, sosok Gubernur Sherly Tjoanda juga memperlihatkan sisi humanis dan jenaka dalam kesehariannya.

Terdapat momen menarik ketika ia menggoda asisten pribadinya, Chelsea Pattiwael, yang mengingatkannya agar tidak mengonsumsi durian secara berlebihan. Selain itu, Gubernur Sherly juga dikejutkan oleh pemberian hadiah cokelat dari anak-anak kecil di Ternate, sebuah momen sederhana yang menunjukkan kedekatan pemimpin daerah dengan masyarakat kecil. Sementara itu, dari Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, membuat perhatian publik saat berinteraksi dengan seorang bocah kelas satu sekolah dasar di Tasikmalaya.

Interaksi tersebut bermula ketika sang ibu mengadu bahwa anaknya malas menulis, yang kemudian direspon Dedi Mulyadi dengan pendekatan emosional hingga membuat anak tersebut menangis. Berbagai peristiwa ini menunjukkan keberagaman dinamika sosial yang terjadi di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari isu integritas pemerintahan, perjuangan prestasi olahraga, hingga empati kemanusiaan di daerah





