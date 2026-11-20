Wamen Veronica Tan dan Wakapolri diskusikan SOP Pelayanan Terpadu untuk korban kekerasan, memastikan penanganan lintas sektor yang terintegrasi dan berkesinambungan tanpa menghambat proses hukum.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui Wakil Menteri Veronica Tan dan pimpinan kepolisian bersama-sama membahas strategi integrasi layanan nasional untuk korban kekerasan. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat, 20 November 2026, untuk menyempurnakan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dan responsif.

Mekanisme Pengaduan Lintas Sektor

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan bahwa kementerian tersebut terus berupaya memperkuat integrasi layanan dengan berbagai kementerian dan lembaga negara terkait melalui pembahasan sistematis mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Jumat, Veronica Tan menjelaskan bahwa pendekatan ini sangat krusial karena penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat ditangani secara isolatif oleh satu kementerian saja.

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Koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam memastikan perlindungan menyeluruh, dimulai dari proses penjangkauan korban di daerah asal, pelaksanaan pemeriksaan medis atau visum, pendampingan intensif selama proses hukum, hingga upaya reintegrasi sosial bagi korban. Setiap tahapan ini memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada celah hukum atau layanan yang terlewatkan dalam rantai penanganan kasus.

Peran Penting Kepolisian dan Capaian Implementasi

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, menerima positif upaya kolaborasi tersebut dan menyatakan dukungannya penuh terhadap gagasan penguatan layanan terpadu yang dipelopori oleh Kementerian PPPA. Komjen Wahyu menyoroti bahwa institusi kepolisian memegang peranan strategis dan vital dalam mengawal proses hukum bagi kasus-kasus kekerasan seksual yang menargetkan perempuan dan anak, memastikan keadilan dapat ditegakkan dengan prosedur yang transparan dan profesional.

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Evaluasi terhadap Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, yang telah beroperasi sejak 4 Juni 2026, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam tindak lanjut laporan. Data terbaru mencatat bahwa dari total 261 laporan yang masuk selama periode percontohan tersebut, sebanyak 106 laporan telah berhasil ditindaklanjuti secara aktif oleh pihak kepolisian, mengindikasikan efektivitas mekanisme pelaporan yang semakin terstruktur.

Penguatan Kapasitas dan Sistem Terintegrasi

Wamen Veronica Tan memberikan apresiasi tinggi terhadap peran institusi kepolisian dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan, serta melihat penguatan tata kelola yang terlihat jelas dari pembentukan satuan khusus PPA dan PPO di 11 Kepolisian Daerah (Polda) dan 22 Kepolisian Resort (Polres). Pihak Kementerian PPPA berharap kesinambungan proses penanganan kasus dapat terlaksana dengan lebih baik, terutama dalam hal koordinasi dan serah terima berkas antarlembaga, sehingga tidak ada lagi laporan yang terhenti di tengah jalan atau kehilangan jejak proses hukumnya.

Untuk mendukung implementasi SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kementerian PPPA juga mendorong penguatan kompetensi personel kepolisian, termasuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) di Mabes Polri dan tingkat Polda. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam penanganan kasus kekerasan, memastikan setiap personel memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan praktis yang mumpuni untuk melayani korban dengan standar tertinggi.

Dampak Nyata bagi Korban dan Prosedur Ke Depan

Sasaran utama dari SOP Pelayanan Terpadu ini adalah memperjelas pembagian peran, kelengkapan dokumen, batas waktu penanganan, serta mekanisme tindak lanjut pada setiap tahapan tanpa mengubah kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat. Dengan demikian, korban dapat memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan secara terpadu tanpa harus berpindah-pindah meja antarinstansi, dan dapat terpantau melalui satu sistem yang terintegrasi secara digital.

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Kolaborasi strategis antara Kementerian PPPA dan Kepolisian Republik Indonesia ini menandai langkah penting dalam menciptakan ekosistem perlindungan yang responsif, cepat, dan berpusat pada kebutuhan korban, memastikan bahwa keadilan dan pemulihan sosial dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan dengan lebih mudah dan transparan.