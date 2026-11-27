Kementerian Hukum mengintegrasikan sistem e-Perda dan e-Harmonisasi dalam Rapat Koordinasi Nasional 2026 untuk mempercepat proses harmonisasi peraturan daerah secara daring dan selaras dengan kebijakan nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengemukakan bahwa proses harmonisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kini menjadi jauh lebih efisien dengan adanya integrasi teknologi. Langkah strategis ini diresmikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin, 23 November 2026.

Integrasi Sistem Digital untuk Efisiensi Birokrasi

Kegiatan harmonisasi maupun fasilitasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sekarang jauh lebih mudah untuk kita laksanakan dengan menggabungkan antara e-Perda dan e-Harmonisasi dalam satu kegiatan yang bisa saling terintegrasi. Pernyataan ini dilontarkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas demi memastikan bahwa seluruh produk hukum daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional serta peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi.

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Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kolaborasi strategis ini merupakan bentuk nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri di kementerian dan lembaga bekerja secara terpadu. Ia menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan amanat tegas kepada seluruh pimpinan kementerian untuk memperkuat koordinasi dan menghindari pelaksanaan program secara sendiri-sendiri agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Transisi Penuh ke Mekanisme Daring Nasional

Pemerintah daerah kini memiliki kemampuan untuk mengajukan proses harmonisasi rancangan peraturan secara daring tanpa harus datang secara fisik ke kantor wilayah Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dirancang untuk memastikan bahwa ke depannya semua mekanisme pengajuan dan verifikasi harus berjalan melalui sistem daring yang terpusat.

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Selain aspek digitalisasi, Supratman menekankan urgensi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Ia menggarisbawahi pentingnya kualitas tenaga perancang dan analis hukum agar mampu menyusun regulasi yang tidak sekadar menyalin atau menggunakan pola baku dari produk hukum yang telah ada sebelumnya.

Implementasi Kecerdasan Buatan dan Penyesuaian KUHP Baru

Rencana pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sebagai instrumen pendukung harmonisasi regulasi akan segera diimplementasikan untuk membantu mencegah pertentangan norma. Kementerian Hukum siap bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan khusus, terutama mengenai penyusunan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkualitas.

Supratman juga menyampaikan arahan penting terkait evaluasi ketentuan sanksi pidana dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penyesuaian ini mutlak diperlukan agar ketentuan pidana dalam produk hukum daerah selaras dengan perkembangan kebijakan hukum nasional yang baru.

Pengembangan sistem ini diharapkan dapat memastikan keselarasan antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Melalui integrasi teknologi dan peningkatan kapasitas manusia, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem hukum daerah yang lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan standar nasional.