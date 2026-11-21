Integrasi data nelayan dengan aplikasi XStar oleh BPH Migas resmi diluncurkan di Cirebon pada 20 November 2026 untuk memastikan penyaluran solar subsidi tepat sasaran.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah resmi meresmikan integrasi sistem basis data nelayan dengan aplikasi XStar di Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat tanggal 20 November 2026. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dapat mencapai tepat sasaran kepada para nelayan yang memenuhi syarat.

Mekanisme Integrasi Data dan Aplikasi XStar

Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, yang menekankan bahwa kolaborasi teknologi ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan akurasi distribusi BBM. Aplikasi XStar yang dikembangkan oleh BPH Migas kini telah diintegrasikan secara penuh dengan data nelayan di seluruh Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Integrasi ini memungkinkan verifikasi data yang lebih cepat dan transparan bagi seluruh stakeholder terkait.

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Wahyudi Anas menjelaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan layanan di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) berjalan optimal. Dengan menggunakan aplikasi XStar, proses verifikasi kebutuhan BBM dapat dilakukan secara real-time sehingga mengurangi potensi kesalahan data yang sering terjadi dalam sistem lama. Hal ini bertujuan agar manfaat program subsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga nelayan yang berhak.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Kementerian

Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PT Pertamina Patra Niaga menjadi mitra kunci dalam inisiatif integrasi data ini. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faishol Nurofiq, menyatakan bahwa perbaikan kualitas data merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada sektor perikanan tangkap. Program ini sejalan dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengenai swasembada pangan.

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Salah satu nelayan penerima manfaat, Sobali (57), yang berasal dari Cirebon, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kemudahan akses mendapatkan solar dengan harga terjangkau. Sobali mengaku bahwa biaya operasional nelayannya menjadi lebih ringan setelah integrasi ini berjalan. Nelayan lain, Rohman (56), juga merasakan manfaat langsung dari mudahnya perolehan solar subsidi untuk mendukung aktivitas melautnya setiap harinya.

Dampak Operasional dan Langkah Selanjutnya

Stasiun SPBUN nomor 3845120 yang berlokasi di Kecamatan Citemu, Kabupaten Cirebon, saat ini melayani sekitar 300 nelayan dari dua desa, yaitu Desa Bandengan dan Desa Citemu. Volume penyaluran BBM di lokasi tersebut mencapai 198 ribu liter per bulan. BPH Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan volume penyaluran sesuai dengan jumlah nelayan aktif dan frekuensi melaut mereka yang terjadi setiap harinya.

Integrasi data ini juga mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. BPH Migas saat ini tengah melakukan pembaruan atau upgrade terhadap data teknis untuk memastikan kelayakan kapal-kapal yang akan melaut. Surat rekomendasi asli yang dibawa nelayan kini memuat informasi lengkap meliputi nama, spesifikasi kapal, jam operasi harian, akumulasi kebutuhan BBM bulanan, serta nomor SPBU tujuan.

Wahyudi Anas memberikan peringatan keras kepada masyarakat nelayan agar tidak menyalahgunakan BBM bersubsidi yang berasal dari dana negara. Penggunaan BBM harus sesuai dengan peruntukan untuk modal melaut dan jangan disimpan dalam waktu lama demi keselamatan. Penyalahgunaan berupa jual beli kembali BBM subsidi kepada pihak non-nelayan akan ditindak tegas agar program bantuan pemerintah dapat bertahan dan berkelanjutan bagi sektor perikanan nasional.