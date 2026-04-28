Instruksi Presiden Prabowo Setelah Tragedi KRL vs Argo Bromo Anggrek: Benahi 1.800 Perlintasan Kereta Api

Presiden Prabowo Subianto meninjau korban selamat tragedi tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur dan menginstruksikan perbaikan massal 1.800 perlintasan kereta api di Jawa, termasuk pembangunan flyover dengan bantuan presiden.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung meninjau kondisi para korban selamat dari tragedi tabrakan mengerikan antara Kereta Rel Listrik ( KRL ) dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026.

Kunjungan ini dilakukan pada Selasa, 28 April 2026, dengan Presiden Prabowo mendatangi rumah sakit tempat para korban dirawat untuk memberikan dukungan dan memastikan mereka mendapatkan perawatan terbaik. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak tinggal diam menghadapi kejadian ini dan segera mengambil langkah-langkah konkret guna meningkatkan standar keselamatan transportasi kereta api di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo menyoroti urgensi pembangunan flyover di Bekasi, mengingat kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut dan kebutuhan mendesak akan infrastruktur kereta api yang memadai.

Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan proposal pembangunan flyover, dan Presiden Prabowo telah menyetujui bantuan presiden untuk mempercepat realisasinya. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyoroti masalah klasik perlintasan kereta api yang tidak terjaga di seluruh Pulau Jawa. Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan yang memerlukan perbaikan mendesak, banyak di antaranya merupakan peninggalan dari era kolonial Belanda yang belum mendapatkan perbaikan maksimal selama puluhan tahun. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan publik dan perlu segera ditangani.

Presiden telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera melakukan perbaikan massal, termasuk pembangunan pos jaga dan flyover, dengan alokasi anggaran mencapai hampir Rp4 triliun. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah keselamatan perlintasan kereta api secara komprehensif. Selain itu, pemerintah daerah Tangerang Selatan juga terus berupaya meningkatkan sistem komunikasi publik untuk menghadapi tantangan disrupsi media digital. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga mendesak percepatan pembangunan flyover sebagai respons terhadap tragedi di Bekasi Timur.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga telah mengambil langkah tegas menyusul insiden tersebut. Tragedi ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, yang menyampaikan pernyataan resmi terkait musibah tersebut dalam acara Wisuda Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya investasi dalam infrastruktur transportasi yang aman dan modern.

Selain fokus pada perbaikan perlintasan kereta api, pemerintah juga perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pemeliharaan secara berkala untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan keselamatan transportasi kereta api. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di perlintasan kereta api dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Tragedi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan nyaman bagi semua





